Mor Marta Ferrusola, la dona de Jordi Pujol, als 89 anys

La dona de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i empresària Marta Ferrusola ha mort als 89 anys. A Ferrusola, que feia anys que estava allunyada de la vida pública, li van diagnosticar el 2018 Alzheimer i va patir una llarga hospitalització com a conseqüència d’una caiguda a Queralbs (Ripollès), municipi on el matrimoni tenia la seva segona residència.

No obstant, el dictamen mèdic de la malaltia neurodegenerativa no es va fer públic fins al març del 2021, quan la forense de l’Audiència Nacional va corroborar que tenia un "deteriorament cognitiu moderadament greu". Dos mesos abans, el gener del 2021, la família va al·legar i va aportar proves que patia la patologia esmentada. Com a conseqüència del seu estat de salut, es va arxivar la seva causa en el cas Pujol, que durant anys va investigar el seu patrimoni familiar, un cas de corrupció que encara està pendent de judici.

Més enllà de ser la dona de l’expresident, la trajectòria política de Pujol no s’explica sense Ferrusola, també fundadora de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Conservadora i religiosa, no només va acompanyar els passos del seu marit mentre era president de la Generalitat (entre 1980 i 2003), sinó que va tenir agenda pròpia i no va dubtar a crear controvèrsia opinant, per exemple, en contra de les parelles homosexuals o fins i tot oposant-se al divorci. Mentre Pujol es dedicava a jornada completa a la governabilitat, Ferrusola es va fer càrrec dels seus set fills, que sempre van tenir el suport de la seva mare per dedicar-se als negocis.

Sense pèls a la llengua

Famoses es van fer algunes de les seves frases, com quan amb l’entrada a la Generalitat del tripartit l’any 2004 va dir sense embuts que a CiU li havien "robat" el Govern i que se sentia com si li haguessin entrat a robar a casa. L’any 2015, en la comissió d’investigació del Parlament que indagava sobre els presumptes cobraments de comissions i la deixa de l’avi Florenci, també va deixar anar: "No tenim ni un duro". Sempre va entrellaçar vida personal amb política i un sentiment de greuge per tot el que creia que la seva família havia aportat al país sense que li fos retornat.

L’ex primera dama no va amagar mai que creia que el sacrifici de la seva família havia de ser recompensat ni va digerir bé que se li posés la creu per tenir diners a Andorra. En la investigació de la qual finalment va quedar al marge per la seva malaltia, van transcendir missatges en els quals suposadament utilitzava llenguatge en clau en termes religiosos per donar les instruccions per traslladar diners –els missals– a un banc andorrà i esquivar així els controls d’Hisenda. Ella era la "mare superiora".

Paper en el blanqueig

De fet, la fiscalia atribuïa a Ferrusola un paper important en les operacions bancàries dels Pujol a Andorra, fins al punt de considerar-la com la principal gestora de la fortuna familiar al país veí, almenys fins que els fills van obrir allà els seus comptes.

Malgrat les evidències, que Ferrusola sempre va negar, el juliol del 2020 el jutge De la Mata, instructor del cas a l’Audiència Nacional, va proposar jutjar-la a ella i a tota la família per formar una organització criminal per enriquir-se durant dècades a través d’activitats relacionades amb la corrupció. Per al judici, en el qual tots els seus fills estan imputats per presumpte frau fiscal i blanqueig de capitals, encara no hi ha data.

