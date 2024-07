Gairebé la meitat dels catalans creu que hi ha massa immigrants a Catalunya

Gairebé la meitat dels catalans creuen que hi ha massa immigrants a Catalunya, segons l'última Enquesta Sociopolítica del CEO. Aquest percentatge, encara que elevat, ha disminuït respecte de l'any passat, quan es va situar en un 60%. El mateix percentatge d'enquestats considera que els estrangers "reben més del que aporten". Tot i això, també la majoria dels catalans són partidaris de garantir drets a la immigració instal·lada de forma estable i regular i consideren que aquesta població contribueix de forma important al desenvolupament econòmic de Catalunya, fent treballs que els catalans no volen fer.

L'estudi posa en evidència actituds crítiques i negatives de gran part de la població cap als immigrants, com l'opinió majoritària (54%) que treuen llocs de treball als catalans o que les lleis que regulen l'entrada i la permanència dels estrangers són "massa o tirant a tolerants". Però també hi destaca postures favorables en qüestió de drets. El 87% dels enquestats defensen que han de poder cobrar el subsidi si es queden a l'atur, el 77% que han de poder votar les eleccions municipals, i el 75% que han de poder accedir a la nacionalitat. Des de la perspectiva de les persones nascudes fora d'Espanya, o amb pares estrangers, qualifiquen de manera molt positiva o positiva l'actitud de la societat catalana envers les persones immigrades.

Diferències per partits polítics

L'enquesta del CEO es basa en una mostra de 6.767 persones més grans de setze anys residents a Catalunya, que van respondre aquestes preguntes a través del web entre el 12 de març i el 19 de maig. Els perfils dels enquestats es diferencien tant com per edat, lloc de naixement, nivell d'estudis i, també, la proximitat amb partits polítics. Els simpatitzants d'Aliança Catalana, Vox, PP i Junts són els que més consideren que hi ha massa persones immigrants a Catalunya, que reben més del que aporten i que tenen un impacte negatiu en la qualitat de serveis públics, com la sanitat o l'educació.

Els simpatitzants de partits com PSC o Esquerra Republicana estan més dividits, encara que la majoria concorda amb les opinions anteriors. Només els catalans simpatitzants de la CUP o Comuns es diferencien dels altres, considerant que el volum de persones immigrants és l'adequat, o fins i tot que en cal més, i que aporten el mateix o més del que reben.

Integració de la immigració

Pel que fa a la integració de la immigració, més del 90% de les persones enquestades creu que és molt o força important que paguin impostos, que tinguin feina i els mateixos drets que els altres. Entre el 80 i el 88% considera que la llengua (tant el català com el castellà) i l'adopció de costums catalans són factors molt importants per a la integració. En quart lloc, un 70% dels enquestats pensa que és molt o força rellevant el dret a vot per a la integració.

Les idees principals associades amb el concepte d'immigració dels enquestats es divideixen en diversos aspectes. Un 15% fa menció de qüestions relacionades amb l'àmbit laboral i les oportunitats en sentit positiu, i una altra part l'associa amb la pobresa i l'exclusió (13%). Un 10% dels enquestats assenyalen elements positius de la immigració, però també hi ha percepcions negatives, que vinculen aquesta població amb la delinqüència, l'incivisme o el subsidi públic.