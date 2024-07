VÍDEO | Sis mesos de presó i un sense carnet per conduir un bus escolar quan anava drogat

Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres passat a la tarda el conductor d'un autocar, de 52 anys, per circular cometent diverses infraccions, com anar sota els efectes de les drogues, mirar el telèfon mòbil o emplenar documents d'empresa alhora que controlava el volant.

A l'autocar viatjaven 42 alumnes i sis professors que tornaven d'un viatge de final de curs a França. Circulaven per l'AP-7 i els docents van veure com el sospitós cometia diverses infraccions. Davant la preocupació per la seguretat dels alumnes, els docents van alertar els Mossos d'Esquadra. Amb l'excusa d'anar al bany, els professors van fer que el conductor parés el vehicle a l'àrea de descans d'Hospìtalet de l'Infant de l'autopista. Allà, els agents van acudir a la trucada dels professors i van identificar el conductor i els professors.

Després, van registrar el sospitós i li van localitzar una capseta amb restes d'una pols blanca. Per això, li van realitzar les proves de detecció de drogues al conductor que va donar positiu per cocaïna. De les gestions in situ, els Mossos també van recollir proves de la conducció temerària per part del conductor, com circular per l'AP-7 fent ús del mòbil per veure vídeos o emplenar documents de l'empresa durant la conducció.

Per tot això, els mossos van detenir el xofer per circular sota els efectes de les drogues i també per la conducció temerària. Després de la detenció, els professors van gestionar amb l'empresa un conductor que els portés fins al seu destí, a València.

El cap de setmana, el jutjat d'instrucció 1 de Reus, en funcions de guàrdia, va celebrar un judici ràpid que va acabar en conformitat. El conductor va acceptar una pena de sis mesos de presó, inhabilitació per a l'exercici de la seva professió pel mateix temps i 1 any de privació del permís de conducció pels delictes de circular sota els efectes de les drogues juntament amb un altre de conducció temerària.