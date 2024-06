ERC es dona un mes per arribar a un preacord d'investidura: "No volem una negociació al límit"

ERC ja té en marxa negociacions tant amb el PSC com amb Junts per a una hipotètica investidura, però avisa que el termini per a tancar un eventual preacord finalitza a finals de juliol. Així ho ha assegurat aquest dissabte la secretària general del partit, Marta Rovira, en una intervenció telemàtica davant del Consell Nacional, on ha justificat que les seves bases han de tenir marge per debatre internament els termes d'un possible pacte. Rovira ha situat la negociació d'un concert econòmic com la "carpeta prioritària" i ha defensat que no requereix "temps" ni "treball tècnic", sinó "voluntat política". Si no hi ha aquest principi d'entesa, la dirigent republicana els ha instat a explorar altres possibles sumes al Parlament.