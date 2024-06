El Parlament activarà el compte enrere per a la investidura amb un ple sense candidat el 26 de juny

La setmana que ve no hi haurà cap debat d'investidura. Així ho ha traslladat aquest dimecres el president del Parlament, Josep Rull, després de finalitzar la ronda de contactes amb els grups parlamentaris per decidir quin candidat pujaria al faristol en aquesta primera investidura. La negativa per part de Salvador Illa (PSC) i Carles Puigdemont (Junts) de presentar-se voluntàriament a aquesta primera votació ha obligat Rull a anunciar la celebració d'un ple dimecres que ve per activar el rellotge de la repetició electoral sense haver-se celebrat cap debat. El que es coneix com un acte equivalent a una investidura fallida

D'ara endavant, els partits tenen un màxim de dos mesos per negociar amb la resta i intentar amarrar els suports necessaris per presentar-se a una investidura. Tot i no haver fet el pas en aquesta primera ocasió, tant Illa com Puigdemont han anunciat la seva voluntat de postular-se, però han decidit posposar-lo per més endavant, sense aclarir-ne els terminis. Illa ha assegurat que no vol "fer perdre el temps" i, per tant, comunicarà al president del Parlament "quan tingui amarrada la majoria progressista", perquè aquest prengui "la decisió oportuna". Termes similars als que ha fet servir Albert Batet, el líder parlamentari de Junts. "Tenim la intenció d'anar a la investidura, però no ara", ha afirmat, que ha reiterat que el "compromís" de Puigdemont és "tornar quan hi hagi un ple d'investidura", però deixant oberta la data.

Un cop activat el rellotge de la repetició electoral el 26 de juny, el darrer dia per investir un president de la Generalitat serà el 26 d'agost. Arribada aquesta data, si no s'ha proclamat un nou president, Pere Aragonès, que assumeix la presidència en funcions, haurà de convocar automàticament noves eleccions i s'hauran de celebrar la segona setmana de tardor, quaranta-set dies després de l'anunci.

Acte equivalent a una investidura fallida

La firma de l'acte equivalent és una mesura amb un precedent que es remunta al ple del 30 de gener del 2018, quan el llavors president de la Cambra, Roger Torrent, va suspendre el ple per ordre del Tribunal Constitucional i davant de la incompareixença de Puigdemont. En aquell moment no es va activar el rellotge, però els lletrats ho van plantejar com una solució última per evitar el bloqueig. Més tard, amb la inhabilitació de Quim Torra, es va fer servir per primera vegada.