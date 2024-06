Catalunya s'endinsa en el que podria ser un dels estius més càlids dels darrers anys

Els pronòstics són clars. Catalunya està a punt d'endinsar-se en un estiu excepcionalment càlid. "No només més càlid del normal, sinó amb temperatures marcadament més altes del que és habitual per a l'època", explica Rubén del Campo, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Els models meteorològics més actualitzats apunten que l'estiu serà molt calorós al conjunt d'Europa, però sobretot al sud del continent. A la península Ibèrica, s'espera que la pròxima estació estigui entre el 20% dels estius més càlids des dels anys noranta fins ara. "És aviat per saber si serà un estiu de rècord, però no podem descartar que s'emporti una medalla de plata o de bronze", matisa del Campo.

La predicció estacional per als mesos vinents apunta que, fins a com a mínim el mes d'agost, Catalunya i tota Espanya tindrà temperatures elevades. En gran part de la península Ibèrica, les Balears i les Canàries la probabilitat que els termòmetres s'excedeixin és superior al 70%, mentre que al terç nord-oest, la probabilitat de tenir temperatures més altes del normal és del 60%. No és la primera vegada que els models climàtics apunten que ens endinsem en una estació més càlida del normal, però sí que estem davant d'un dels pronòstics més contundents dels últims anys.

A Catalunya, segons explica el meteoròleg Ibai Campo, de la delegació territorial d'AEMET, els pronòstics a curt termini apunten que l'estiu entrarà amb força a partir de la setmana que ve. Aleshores s'espera una pujada generalitzada dels termòmetres a tot el territori català. A partir de mitjan setmana, a més, s'esperen màximes de fins a 30 graus a gran part de Catalunya, així com registres puntuals de fins a 36 graus al sud de Lleida. A partir de llavors, després d'unes setmanes marcades per temperatures tènues, la calor de l'estiu farà la gran irrupció.

Un estiu de pluges incertes

La gran incògnita de l'estiu tornaran a ser les pluges. Els models apunten que les precipitacions estaran a la mitjana esperable per a l'estació, però sent l'estiu una època relativament seca és complicat predir quan i com plourà. En el cas de Catalunya, a més, "és molt difícil que un estiu aconsegueixi alleujar la situació de sequera", matisa Ramón Pasqual, cap del grup de predicció i vigilància de la delegació catalana de l'AEMET. "L'estiu és una època en què plou poc. Hem tingut una primavera que, per sort, ha estat generosa pel que fa a precipitacions. El següent període plujós esperable serà la tardor", vaticina el meteoròleg.

A curt termini s'espera que aquesta setmana l'arribada d'una DANA pot deixar, a partir d'aquest mateix dimecres, alguns ruixats i tempestes a Catalunya que, en alguns punts, podrien ser localment forts. Però després d'aquest darrer episodi, els models indiquen que la situació atmosfèrica serà estabilitzant i no s'esperen grans episodis de precipitacions de cara a les setmanes i mesos vinents. Sobretot perquè més enllà d'aquesta finestra de temps, és complicat predir l'arribada de pluges. Això sí, si els pronòstics es compleixen, sembla que aquest estiu anirà plovent esporàdicament dins dels valors normals per a l'època.

Una estació càlida darrere l'altra

"No hem tingut ni una sola estació freda des de la primavera del 2018", afirma del Campo en vista de les dades llançades per les últimes anàlisis estacionals. Les xifres de la primavera passada, sense anar més lluny, també confirmen que aquesta estació va ser molt més càlida del que és habitual al conjunt d'Espanya. De fet, destaca com la desena més càlida des que hi ha registres i la vuitena més calorosa de tot el segle XXI. En aquest sentit, els registres indiquen que vuit de les deu primaveres més caloroses registrades a Espanya s'han donat entre el 2006 i ara. "Les dades entre l'1 de gener i ara indiquen que estem davant d'aquest primer semestre de l'any és el tercer més càlid des que tenim registres", afegeix el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia.