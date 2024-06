La instructora del 'cas Tsunami' al Suprem suspèn l'ordre d'investigació europea contra Puigdemont i Wagensberg

La magistrada del Suprem que investiga el cas Tsunami, Susana Polo, ha suspès l'ordre d'investigació europea contra l'expresident Carles Puigdemont i el diputat d'ERC Ruben Wagensberg. La instructora ha dictat una providència per la qual també suspèn temporalment la sol·licitud d'assistència judicial en matèria penal remesa a Suïssa, on es troba Wagensberg des del mes de gener. La jutgessa ha pres aquesta decisió arran del que va acordar en la providència de l'11 de juny en què donava deu dies a les parts perquè informessin si s'acollien a la llei d'amnistia. L'únic que no suspèn és la notificació de les resolucions dictades en aquesta causa a Puigdemont, que fins ara no s'ha personat.

Aquest divendres al matí Wagensberg havia avançat en una entrevista que la justícia espanyola havia aturat les ordres per localitzar-los mentre estudiava si ell i Puigdemont podien ser amnistiats. Amb aquest pas, queden en suspens també les declaracions, que eren voluntàries i per videoconferència, previstes per la setmana que ve.