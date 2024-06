EN DIRECTE | Segueix la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya

Amb dubtes sobre qui assumirà la presidència de la Generalitat i amb múltiples escenaris a sobre de la taula, els partits tenen aquest dilluns una ocasió per subscriure un primer acord (o no) sobre la composició de la Mesa del Parlament en la sessió constitutiva de la Cambra. Una arrencada de legislatura que es preveu no exempta de polèmica després de la sentència que anul·la el vot telemàtic del diputat de Junts Lluís Puig i que, juntament amb Carles Puigdemont (Junts) i Ruben Wagensberg (ERC), esperen l’aplicació de l’amnistia per tornar a Catalunya. Els independentistes ja han avisat que permetran la seva participació a distància.