La participació a Catalunya a les 14.00 hores és del 24,76%, més de 10 punts menys que el 2019

La participació a les eleccions europees a Catalunya és del 24,76% a les 14.00 hores, més de 10 punts menys que el 2019 (35,37% i un any en què van coincidir amb les eleccions municipals). En les europees del 2014, la participació a les 14.00 hores a Catalunya va ser molt similar amb un 25,2%. Per demarcacions, Lleida és on ha caigut més el nombre de votants aquest 9-J: 21,8% de participació (uns 16 punts menys). A Girona la participació a les 14.00 hores és del 22,1% (14 punts menys), a Tarragona és del 23,5% (13,5 punts menys) i a Barcelona del 25,5% (9,3 punts menys). La participació a les eleccions europees al conjunt de l'Estat a les 14.00 hores és del 28%, quasi 7 punts menys que el 2019.

Andalusia (26,04% de participació), Galícia (26,47%), les Balears (22,80%) i les Canàries (18,89%) han estat quatre de les comunitats on la participació ha estat més baixa. El secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès, ha recordat que les xifres es comparen amb les eleccions europees del 2019, beneficiades en coincidir amb eleccions municipals i autonòmiques. "A les europees del 2014, la participació a les 14.00 hores va ser del 23,84%; el 2009 del 24,10%; i el 2004 del 24,56%", ha enumerat Vallès. "Per tant, i fent una mitjana, segurament estem uns quatre punts per sobre d'una participació normal en unes eleccions europees", ha reflexionat en veu alta el secretari d'Estat de Comunicació.