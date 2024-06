Llach a favor d'una llista independentista unitària sense Aliança Catalana: "És feixista"

El nou president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach, s'ha mostrat contrari a la llista cívica perquè considera que és posar-se en un "mullader" i "comprometre l'assemblea amb una opció política". En una entrevista a RAC1, aposta perquè els partits independendistes apostin per una llista unitària per posar tothom "damunt d'una via", a excepció del partit d'extrema dreta Aliança Catalana. "Tots els indicis que tinc és que és feixista, i amb això no jugo. Al feixisme, encara que sigui amb bandera estelada, ni pa ni aigua". El nou president no creu en l'amnistia i es mostra partidari de pressionar el PSC perquè permeti formar un govern independentista: "Esquerra i Junts tenen agafades les parts íntimes del PSOE.

Llach adverteix que el PSOE deixarà l'independentisme "fora de joc" si no es va "molt de pressa" i s'és "molt definitiu". Tampoc descarta forçar eleccions, que considera que és una "possibilitat".

El cantautor s'ha mostrat crític amb l'antiga cúpula de l'ANC i assegura que la relació amb les bases fa temps que "està tallada". "Des de dalt s’ha fet un cert dirigisme", ha criticat. També ha recordat que el seu procés d'elecció ha estat llarg i ha generat una "elecció soferta", però considera que li va permetre aprendre: "les cures d'humilitat m'agraden. Em varen fer passar pel corró i vaig entendre moltes coses".

Preguntat per la diada de l'Onze de Setembre, Llach assegura que no li preocupa la xifra, sinó que que el missatge sigui "claríssim de cara a la societat catalana".