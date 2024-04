Una gran tempesta de pols sahariana dispararà la pol·lució

L’arribada d’una gran tempesta de pols del Sàhara amenaça de disparar els nivells de contaminació de l’aire a tot Espanya durant els pròxims dies. En aquest sentit, els meteoròlegs adverteixen que des d’ahir i al llarg de tot el cap de setmana es produirà una irrupció d’una gran massa d’aire càlid procedent del Magrib occidental i Algèria.

Segons apunten els pronòstics del Barcelona Dust Regional Center, durant aquest episodi, la concentració de partícules fines a l’atmosfera podrà superar els 100µg/m³ (micrograms per metre cúbic), xifra que suposa més del doble respecte als llindars crítics de contaminació que estableixen entitats com l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Els pronòstics apunten que aquesta onada de calitja va arribar ahir a les Canàries. Després, entrarà pel sud-oest peninsular i pujarà progressivament cap al nord i l’est. Els primers territoris afectats per aquest fenomen seran Andalusia i Extremadura.

Màximes de 30 graus

Al llarg del cap de setmana s’espera que la pols sahariana s’estengui per la resta de la Península i afecti des de la Comunitat de Madrid fins a Catalunya. De moment, tot apunta que els pics màxims de contaminació relacionats amb aquest episodi es donaran al sud del país tot i que es podrien produir rècords en altres punts del territori.

La irrupció d’aquesta massa d’aire càlid també preveu disparar les temperatures a tot el territori espanyol durant el cap de setmana. En els pròxims dies, de fet, s’esperen registrar màximes de fins a 30 graus a diversos punts del país. Sobretot entre les jornades d’ahir i avui. Les previsions apunten que es podrien superar els 30graus centígrads a Múrcia i registrar valors per sobre dels 28 a Lleida, Badajoz, Sevilla, Còrdova, Jaén, Saragossa i fins i tot en alguns punts del País Basc, com Bilbao. En molts casos, aquestes xifres estan molt per sobre dels valors fins ara normals per a aquesta època de l’any i s’acosten més als registres típics de l’estiu.

Problemes per a la salut

L’arribada de tempestes de pols provoca un augment substancial de partícules en suspensió a l’aire i això, al seu torn, acaba fent saltar les alarmes de contaminació a tots els territoris afectats. Aquest fet, més enllà d’un problema ambiental, pot suposar un problema per a la salut de la població.

La irrupció de calitja pot provocar des d’un augment dels problemes respiratoris i cardiovasculars fins a una alça dels ingressos per al·lèrgies. Per això mateix, davant aquests episodis d’alta contaminació, les autoritats sanitàries recomanen als pacients més vulnerables i amb malalties cròniques que prenguin precaucions per limitar la seva exposició a l’aire contaminat.

La irrupció d’aquesta gran massa d’aire saharià també podria produir diversos episodis de pluja de fang a gran part d’Espanya. Aquest fenomen, conegut col·loquialment com a pluja de sang, es caracteritza pel color vermellós que adquireixen les gotes de l’aigua barrejades amb pols sahariana al caure. Segons apunten els pronòstics de la plataforma eltiempo.es, aquestes precipitacions vermelloses es podrien donar a partir de diumenge a Andalusia, a Extremadura, a les dues Castelles, a les regions cantàbriques, a la Comunitat de Madrid, a La Rioja i fins i tot a Navarra i punts d’Aragó.