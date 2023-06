Durant la revetlla de Sant Joan 477 persones han estat ateses en hospitals o ambulatoris per cremades, lesions, amputacions o afectacions oculars provocades per les fogueres o els petards. L’incident més greu de la revetlla ha tingut lloc a un quart d’onze de la nit al municipi de Gimenells i el Pla de la Font (Segrià), on un home ha caigut dins una foguera. Entre les vuit del vespre i les vuit del matí, els Bombers de la Generalitat han rebut 934 avisos, la majoria per incendis urbans i el telèfon 112 de ha atès 7.324 trucades relacionades amb 4.383 incidents. Paral·lelament, els Mossos d’Esquadra han detingut 91 persones, 35 d’elles per robatoris, onze per lesions i quinze per violència de gènere o violència en l’àmbit de la llar.

Les comarques on els Bombers de la Generalitat han hagut de fer més serveis han estat les del Baix Llobregat (155), el Vallès Occidental (132), el Barcelonès (109), el Maresme (40) i l'Alt Empordà (38). La majoria d'actuacions han estat per extingir incendis urbans (de contenidors, habitatges o vehicles) i petits incendis de vegetació, tant en zona urbana, com agrícola o forestal. La majoria de sortides han estat per incendis de vegetació (289), seguides per focs en contenidors (267 avisos) i incendis en habitatges (28). Cap accident mortal Entre les tres de la tarda de divendres i les nou del matí d'aquest dissabte han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 278.344 vehicles, el 60,5% dels 460.000 vehicles previstos en aquesta operació sortida de Sant Joan que finalitzarà a les tres de la tarda. Divendres les retencions s'han concentrat a les carreteres costaneres, vies distribuïdores com l'AP-7, la C-32 i la C-33 i les d'interior com la C-16, la C-17, la C-14 i l'A-2. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), no s'ha registrat cap accident mortal a les carreteres i autopistes catalanes. Segons Trànsit, el carril addicional excepcional a AP-7 nord entre Montornès del Vallès i Sils en sentit Girona, de 53 km, va estar obert quatre hores i mitja i va donar uns "resultats òptims". Va ajudar a reduir les retencions de l'AP-7 i la C-33 a Parets del Vallès en sentit nord i també les cues de la C-35 perquè s'aconseguia desviar molt trànsit per sobre de Maçanet de la Selva. Paral·lelament, la limitació per a tots els vehicles de la velocitat màxima a 80 km/h a la B-23 i a l'AP-7 en el tram entre Barcelona i Gelida en sentit Tarragona, va contribuir a "homogeneïtzar el trànsit i, en bona part, a reduir les retencions". No obstant això, segons el SCT, "caldrà estudiar altres mesures complementàries". 112 positius per alcohol i 40 per substàncies estupefaents Mossos d'Esquadra ha fet 42 controls d'alcohol i drogues arreu de tot el territori, en els quals han fet 1.201 lectures d'alcoholèmia, de les quals 112 han resultat positives, i 14 d'aquestes de tipus penal. A més, 16 conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents. 167 cremades, 45 traumatismes i 64 lesions oculars Els hospitals i Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAP) han atès 477 persones amb ferides relacionades amb els petards o les fogueres. Pel que fa al tipus de lesions, s'han registrat 167 cremades, d'aquestes 154 eren lleus, 13 eren greus, 45 eren traumatismes o amputacions i 64 eren lesions oculars. Entre tots els casos atesos, hi havia 170 menors d'edat; 105 menors d'onze anys i 65 menors entre 11 i 17 anys 128 intoxicacions i 12 agressions El telèfon 061 Salut Respon ha rebut 2.956 trucades entre les vuit del vespre i les set del matí, relacionades amb 2.361 incidents diferents. Un 7% d'aquestes estaven relacionades amb Sant Joan i han requerit atendre 177 persones. Una xifra que es manté estable respecte a l'any anterior. 128 d'elles han estat ateses per intoxicacions,12 per agressions, 23 per accidents de trànsit, 14 per cremades. De les 128 intoxicacions, 61 han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, 31 a Barcelona ciutat, 8 a Girona, 16 a la demarcació de Tarragona, 5 a Lleida, 6 a la Catalunya Central i 1 a Terres de l'Ebre. De les 12 agressions ateses, 6 han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, 1 a Tarragona, 1 a Girona, 3 a Lleida i 1 a les Terres de l'Ebre. Dels 23 accidents de trànsit que ha atès el SEM, 8 han tingut lloc a Barcelona, 6 a l'àrea metropolitana Barcelona, 3 a Girona, 3 a la Catalunya Central, 1 a Lleida i 2 a Tarragona. De les 14 atencions per cremades, 11 han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona, 2 a Tarragona i 1 a Catalunya Central. 844 actuacions d'Agents Rurals Els Agents Rurals han fet 844 actuacions relacionades amb la festa. D'aquestes, 516 han estat per inspecció de fogueres i 222 relacionades amb el llançament de petards i material pirotècnic. I han denunciat els responsables d'un foc d'esbarjo en període d'alt risc d'incendi i a menys de 500 metres de terreny forestal. Un 30,23% més de les trucades al 112 El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha atès durant la revetlla 7.324 trucades procedents vinculades a 4.383 incidents en l'àmbit de la celebració de la revetlla de Sant Joan. Són un 30,23% més que les ateses l'any passat. La majoria de les trucades s'han fet des de l'àmbit metropolità.