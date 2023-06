El metro de Barcelona va ser dissabte l’escenari d’una altra agressió contra el col·lectiu LGTBIQ. Una dona transgènere va ser atacada per un home cap a les 9 de la nit dins d’un vagó de la línia 1 (vermella). «Et mataré a tu, a la teva perruca», va dir l’agressor a la víctima després de clavar-li diversos cops de puny i puntades de peu. L’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH) ha denunciat l’aldarull com un episodi de «violència extrema i transfòbic».

L’atacant es va dirigir a la víctima «amb increpacions com ‘surt d’aquí, estàs fent el ridícul’», informa aquest diumenge l’OCH. La situació va escalar a agressió física i els viatgers la van gravar amb el mòbil. Durant 25 segons, a les imatges s’aprecia com la dona intenta defensar-se com pot i com ningú impedeix l’atac. Al contrari, els passatgers se’n van apartar per no resultar-ne ferits. L’agressor va proferir insults com «puta» i «bruixa» a la víctima mentre la continuava empenyent i pegant. L’home li va arrencar la perruca que portava posada, l’hi va tirar a terra i va reiterar que canviés la seva conducta. «Comporta’t, imbècil. Comporta’t, idiota. Comporta’t, merda», li va retreure al moment en què diversos passatgers intenten posar distància entre tots dos. Quan el metro va arribar a l’estació de Plaça Catalunya, la dona va sortir corrents. «Cal combatre la LGTBI-fòbia», condemna l’Observatori Contra l’Homofòbia. En aquest sentit, l’entitat ha informat que va registrar l’agressió i va activar els protocols establerts amb TMBi l’Oficina per a la No Discriminació de Barcelona. A més, l’entitat s’ha posat a disposició de la persona afectada. Condemna absoluta davant l' episodi de violència extrema i transfòbica al metro de Barcelona.

Ens posem a disposició de la víctima. Registrem incidència i activem protocols @TMB_Barcelona @laiabonetrull @MarcSerraSole @mossos . Cal combatre l'LGTBI-fòbia. https://t.co/GXC4mWEGcK — Observatori Contra l'Homofòbia (@OCL_H) 10 de junio de 2023 Aquest aldarull no és el primer que es produeix al metro de Barcelona contra el col·lectiu LGTBIQ. El juliol de 2022, un home va ser condemnat a tres anys i mig de presó per un atac homòfob. La jutge va afirmar que l’agressió es va produir perquè a la samarreta que portava la víctima es feia al·lusió al col·lectiu homosexual.