El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) ha reclamat aquest divendres que l’empresa promotora del Primavera Sound deixi de cobrar l’acreditació als professionals de la informació que cobreixen el festival. En un comunicat, el sindicat ha qualificat d’”inadmissible” i “abús” que un any més els periodistes hagin de pagar per informar sobre els concerts i ha exigit que es retornin els imports cobrats aquest any. El SPC ha afirmat que el fet suposa una “flagrant vulneració” del dret a la informació de la ciutadania i de la llibertat de premsa, que no pot estar condicionada al pagament d’una tarifa. També han criticat que les empreses periodístiques hagin acceptat aquesta imposició i no hi hagin denunciat.

“Reclamem als mitjans que rebutgin aquesta pràctica i defensin la feina dels seus i les seves professionals. Aquest és, fins on sabem, un cas únic i els mitjans haurien de ser molt més proactius per evitar que es consolidi i es pugui estendre”, han assegurat en un comunicat. El SPC ha recordat que el festival s’està celebrant aquesta setmana en un recinte gestionat per l’Ajuntament de Barcelona. “Tornem a reclamar al consistori que no cedeixi equipaments públics a aquelles empreses o entitats promotores d'esdeveniments que vulneren drets essencials dels treballadors i treballadores”, han destacat. Per això, han emplaçat el futur govern municipal de Barcelona a afrontar la qüestió perquè no es repeteixi.