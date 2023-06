El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, han fet una crida aquest dijous a la conscienciació i la col·laboració de la ciutadania per prevenir incendis. Elena ha assenyalat que hi ha un risc "molt elevat" d'incendis i ha explicat que "la realitat és dura" especialment en un context de sequera. Per la seva banda, Jordà ha indicat que tot i que el mes de maig ha plogut no ho ha fet de forma suficient. Els dos consellers han fet aquesta crida durant la presentació de la campanya informativa d'enguany contra el risc d'incendi, que remarca la necessitat de prevenir i evitar els incendis causats per l'acció humana.

El llançament de la campanya informativa, 'Foc off', coincideix amb l'inici de la campanya forestal, que enguany comença 15 dies abans de l'habitual i no finalitzarà fins al 30 de setembre. La campanya està protagonitzada per joves "en tant que és una de les generacions més conscienciada amb l’emergència climàtica". En el vídeo avisa del risc de l'ús de petards o maquinària en zones on no toca, per exemple, i avisa que "aquest estiu, més que cap altres, a les imprudències 'Foc off'".

Elena ha destacat que bona part dels incendis són per negligència i per això ha apel·lat a la col·laboració de la ciutadania a "estimar el país" i "posar-hi remei" per prevenir focs. I és que segons dades dels Agents Rurals, en un 96% dels incendis forestals aquest 2023 hi ha intervingut el factor humà (ja sigui per negligències, accidents o incendis intencionats), i només un 4% s'ha originat per causes naturals.

El conseller ha indicat que, per la seva banda, Interior està treballant per posar més recursos i ha recordat les darreres convocatòries per formar part del cos d'Agents Rurals o de Bombers, per exemple, i ha fet valdre la "professionalitat" dels cossos d'emergències. "Més mitjans, grans professionals i la ciutadania amb aliança perfecte en aquest combat", ha resumit.

Amb tot, el conseller també ha reconegut que hi ha "molta sequera acumulada" i que les pluges de maig només donen "marge uns quants dies". "Però tant se val, el risc és molt elevat", ha reiterat.

Al seu torn, Jordà ha afirmat que el context és d'emergència climàtica i sequera "persistent i extremadament severa". En aquest sentit, ha indicat que el 2022 ha estat l'any més sec des del 1950 i que fa 32 mesos -amb l'excepció del maig- que plou per sota la mitjana. També s'ha referit a l'augment de les temperatures i els pics de calor i com tot plegat ontribueix a un deteriorament de la vegetació i que els boscos s'hagin d'adaptar i gestionar "millor". "Tot i estar preparats, tots hem d'assumir que el risc d'incendis és molt viu. Cap persona de casa nostra pot viure-hi d'esquenes", ha conclòs.

Més incendis i hectàrees cremades

Aquest 2023 els Bombers de la Generalitat han treballat en 2.766 incendis de vegetació (agrícola, forestal i urbana), un 11% més que l’any 2022 (2.484 incendis) i un 35% més que fa dos anys (2.038 serveis). Alhora, la xifra d'hectàrees cremades fins a 28 de maig és també la més alta dels darrers deu anys, amb 875 hectàrees. Només el 2012 hi va haver més incendis i superfície cremada.

Les trucades al telèfon d'emergències 112 per alertar d'incendis forestals, o bé perquè patien alguna situació de risc fruit d'un foc forestal, també han augmentat. El 2021 s'arriba a superar les 29.000 trucades i el 2022 s'han superat les 32.000 trucades. Tot i que gener i febrer van ser uns mesos en què la xifra va ser inferior a la de 2022, els mesos de març i abril, per contra, superen tots els registres en mesos en què encara no s’ha iniciat l’època de l’any més intensa pel que fa a risc d’incendi, triplicant les xifres dels mateixos mesos de l’any anterior.

Des d’inicis d’any fins ara, a tota Catalunya, hi ha hagut 118 dies amb alguna comarca a nivell 1 del Pla Alfa. És una xifra de rècord, notablement per sobre de l’anterior rècord de l’any 2012, amb 94 dies. Alhora, aquest 2023 també és l’any amb més dies amb alguna comarca a nivell 2, amb 62 dies, per sobre dels 36 dies de l’any 2016. Pel que fa al nivell 3 del Pla Alfa, enguany s’ha activat ja dues vegades, fora de campanya forestal.