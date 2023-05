El departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha obert una convocatòria de 50 milions d'euros per retirar amiant de materials d'aïllament i elements de construcció a cobertes i instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. La convocatòria d'aquestes ajudes s'ha publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el termini per a presentar sol·licituds és de dos mesos. Per una banda, inclou una línia de 10 milions d'euros per treure aquests materials d'habitatges i edificis i que poden sol·licitar persones físiques o jurídiques i comunitats de veïns. A més, i per primer cop, també destina una partida de 40 milions d'euros per edificis que hagin acollit o encara allotgin empreses i industries.

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha habilitat un web específic amb les bases de la convocatòria i informació per resoldre possibles dubtes. Aquesta mesura forma part del programa 'Amiant per plaques', que impulsa el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. S'emmarca en el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya que es va aprovar el passat 21 de març, i que desplegarà les seves accions durant el període 2023-2032.