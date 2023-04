El transport públic és moltes vegades, escenari de situacions incòmodes. El cap de setmana passat, una conductora d'autobús va haver d'expulsar un home després de sentir-se assetjada. Farta de l'actitud de l'home, que sembla que anava borratxo, va aturar el vehicle i li va deixar les coses clares. Pel que sembla, el passatger l'estava molestant i assetjant. Els fets van passar dissabte passat en una línia de transport públic a Barcelona, prop de les 5 de la matinada.

A les imatges que circulen en xarxes socials, es pot veure com la conductora intenta fer fora el passatger per força cansada dels seus comentaris sexistes : "Baixa del bus. El que jo estic fent és que em respectis. T'he demanat si us plau que t'asseguis i t'he demanat que callis", li diu cridant.

🔴 ATENCIÓ | Una conductora expulsa un home de l’autobús a Barcelona que no parava de fer comentaris sexualitzats cap a ella. Els fets van passar dissabte prop de les cinc de la matinada. pic.twitter.com/tXvlVExt25 — Emili Puig (@emilipuig_) 24 de abril de 2023

Endarreriment del bus

A més, li fa saber que per culpa seva està endarrerint la resta de passatgers: "Després si vols et poses a plorar i a dir-li maca al de darrere. Que et vindrà un home de 50 anys i li dius maca a ell". Una de les passatgeres presents a l'escena convida l'home a abandonar l'autobús perquè el vehicle pugui reprendre el curs. Davant la pressió de la situació, ell acaba cedint i baixant.