Una dona de 85 anys va morir aquest dissabte al vespre atropellada per un turisme a la C-17 a l'altura de Mollet del Vallès (Vallès Oriental), segons ha informat el Servei Català del Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a dos quarts de nou del vespre. Per causes que s'estan investigant, un turisme va atropellar mortalment la dona, que circulava per la via. Es tracta d'una veïna de Mollet. Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos i una unitat i l'equip de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta, ja són 40 les víctimes mortals en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.

La C-17 va estar tallada en sentit Barcelona fins a les deu de la nit, quan es va poder restablir la circulació. Això va provocar dos quilòmetres de retencions.