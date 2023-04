Més de la meitat dels usuaris de vehicle privat a Barcelona tenen una alternativa "raonable" en transport públic per fer el mateix desplaçament, però la rebutgen perquè consideren que la xarxa és "molt poc fiable". Així ho indica un estudi del RACC sobre la percepció de la mobilitat a la capital, que assenyala que els usuaris valoren amb un 6,7 el transport públic, però amb un 8,3 el vehicle privat. Davant les xifres, les conclusions del RACC defensen que les mesures dels últims anys per fomentar la mobilitat sostenible a Barcelona no han estat suficients per aconseguir un transvasament del transport privat cap al públic. "La gent no vol un transport públic més econòmic, el vol fiable", ha constatat el president de l'entitat, Josep Mateu.