El Govern ha insistit aquest dimarts que si no plou els pròxims mesos s’entrarà en fase d’emergència per sequera el pròxim mes de setembre. Ho ha dit la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, que ha recordat que es tracta del principal problema que pateix ara mateix el país. També s’ha pronunciat en aquesta mateixa línia el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, assegurant que les reserves es troben actualment al 26% de la seva capacitat i que, de moment, les previsions meteorològiques no mostren “un canvi de tendència”. Aquesta situació comportaria noves restriccions per a la ciutadania, que des del gener ja ha reduït per tercer mes consecutiu el seu consum en 5 litres, situant l'actual en 180 per persona i dia.

La portaveu del govern català i el titular de l’ACA han assenyalat que les pluges que arribin el proper mes de maig seran determinants, després de deixar enrere un mes d’abril que ha ajudat més aviat “poc”, ja que ha estat una època més “seca del que tocaria per aquestes dates”. D’altra banda, han lamentat que no es preveu cap episodi important a “mitjà i llarg termini”, un fet que sumat als mesos d’estiu pot comportar que al setembre s’hagi de canviar de fase a causa de la sequera “si es manté el consum”.

Reyes ha afegit que els cabals de rius, com per exemple el Ter, es troben a “mínims històrics” i que encara queda per endavant una període estival de “calor i activitats” que poden portar a un major consum. També ha dit que durant les pròximes setmanes es reuniran amb diferents sectors com el turístic, l’esportiu i l’industrial. Pel que fa a les prioritats, ha remarcat l’acceleració de les dessaladores, així com les contractacions d’emergència i les guies destinades al món local, el qual ha admès que s’ha posat les piles amb els plans d’emergència per sequera.

Sobre la cimera de l’aigua, ha apuntat que tot i no haver acabat en acord, l’únic punt discordant va ser el de les sancions. Un regim que, ha opinat, ha de tenir un efecte dissuasiu perquè “tothom faci els deures”. Sobre possibles transvasaments, Reyes ha assenyalat que no es troben actualment sobre la taula perquè són actuacions “il·lògiques” i “costoses”. “S’han d’analitzar les conseqüències, així com els aspectes relacionats amb el canvi climàtic i la resiliènfcia”.

A favor de les piscines amb ús comunitari

Preguntat per les piscines, el director de l’ACA ha admès que tenen un paper de “refugi” important i que actualment s’està modificant la tramitació del pla de sequera. Concretament, es treballa en un concepte “d’ús públic o comunitari, més enllà de si la titularitat és pública o privada”. Per això, ja remarcat que durant les pròximes setmanes s’adaptarà el document de la “millor manera possible”. Tot i això, també ha recordat que s’ha de tenir en compte la dotació per habitant i dia de cada ajuntament, així doncs, ha afegit que els volums són importants, i que “l’estalvi haurà de venir per una altra part”.

En el cas de les piscines dels hotels, Reyes ha dit que també tenen un “ús públic” ja que hi poden accedir diferents persones. També ha matisat que caldrà veure “en quin estat estan” i que “algunes piscines d’alguns hotels es podran omplir”, recordant que en la majoria de casos “ja estan plenes tot l’any” i només cal fer-ne un manteniment.

El pla de gestió de l’aigua per la CE

Finalment, tal com va avançar ‘La Vanguardia’ aquests darrers dies, la Comissió Europea (CE) va obrir un expedient al govern espanyol per no haver informat a temps dels plans de gestió de l’aigua de totes les seves conques fluvials, un fet que s’havia d’haver fet el 2022. El document afecta Catalunya, que no va entregar la planificació de les conques internes per el període comprès entre 2022 i 2027.

Reyes ha admès el retard, però ha justificat que el problema rau en que el document va quedar encallat 10 mesos “en un calaix fins que va entrar l’actual Govern”. Tot i això, ha defensat que ja s’està solucionat, i ha defensat que l’ACA el va fer “en termini”.