Una jove catalana porta gairebé 8 mesos en coma per una reacció al·lèrgica a un batut

Marta Pérez va patir un xoc anafilàctic a causa d'una reacció al·lèrgica el setembre de l'any passat que li va provocar una aturada cardíaca. Des d'aquell moment, la jove de 19 anys amb arrels a Cardona i Solsona, es troba en coma i la seva família ha passat "un autèntic infern" per poder aconseguir que el seu estat millori en un centre privat. Ara, gairebé 8 mesos després, la jove presenta signes de millora i la família demana suport econòmic per cobrir les despeses relacionades amb la situació i poder garantir la recuperació de la Marta.

Tot va començar el 28 de setembre del 2022. "La Marta es va apuntar a un gimnàs. Un dia, en acabar la classe d'entrenament, el propietari del gimnàs li va oferir un batut. Ella va demanar si portava fruits secs, li van dir que no i s'ho va prendre, però després ella mateixa ja va veure que alguna cosa passava i se'n va anar al centre de salut", explica la seva mare, María Verdejo. Li van donar un medicament i la van fer tornar a casa, però la mare li va dir que tornessin al CAP perquè no era suficient. Finalment, quan tornaven a ser al centre de salut, va patir una aturada cardíaca que va durar 10 minuts i va quedar en coma.

Va ser ingressada a l'hospital d'Alcoi i en aquell moment va començar la lluita de la família per poder garantir la recuperació de la seva filla. Van tenir discussions amb els sanitaris per diferents situacions amb les que no estaven d'acord com les dosis de sedants, l'ús de la màquina de respiració i, sobretot, el tipus i la quantitat de menjar. "La van tenir patint. Els metges ni se la miraven i deien que el seu empitjorament era propi del seu estat vegetatiu. Veure el teu fill amb els ulls oberts, patint i que ningú et faci cas, no té nom", afirma la mare que explica que la Marta va arribar a pesar 33 o 34 quilos.

Trasllat a un centre privat

Tres mesos després, la família va aconseguir que la traslladessin a un centre privat de València durant dos mesos, que s'han anat prorrogant. Allà, la jove segueix un tractament de neurorehabilitació i ja presenta millores. "Les proves han dit que el seu cervell pràcticament està intacte", afirma la seva mare afegint que també ha recuperat pes i fins i tot balbuceja algunes paraules. Tot i això, temen que el dia 19 d'abril la facin tornar a l'hospital d'Alcoi, on no podria seguir aquest tractament. En principi el termini acaba el 19 d'abril, tot i que Sanitat va fer un comunicat explicant que el prorrogaria per dos mesos més. Tot i això Verdejo diu que a la família ningú els ha comunicat aquest fet.

Arran d'aquest incident el pare de la jove va haver de deixar la feina per poder cuidar d'ella diàriament, el que ha comportat un perjudici econòmic en la família. També han d'adequar la casa i comprar elements per possibilitar la rehabilitació de la noia un cop pugui tornar a casa. Per aquest motiu la família va iniciar una campanya per poder aconseguir recursos i en la que ja s'hi ha bolcat molta gent, també de la regió central.

Solidaritat al Bages

I és que la família és natal de Cardona i van passar molts anys a Solsona. No va ser fins fa menys de dos anys que van decidir traslladar-se al municipi d'Ibi, a Alacant, per buscar un futur millor. La seva relació amb Cardona i la delicada situació que viuen ha fet que el municipi bagenc s'hagi solidaritzat amb la família. Aquest diumenge es celebrarà una jornada solidària a Cardona que comptarà amb el suport del teixit associatiu i comercial del municipi. "La veritat és que és de molt agrair, no només la jornada sinó el suport que ens donen diàriament amb missatges correus i trucades que t'ajuden a veure que no estàs sol", afirma Verdejo.