La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) investiga diverses agències de viatges per possibles pràctiques anticompetitives en el repartiment de licitacions. La CNMC detalla que es tractaria d'acords per manipular i repartir-se licitacions convocades per l'Administració General de l'Estat, és a dir, actuar com un càrtel. Segons ha detallat l'òrgan en un comunicat, a finals de març va realitzar inspeccions a les seus de diferents empreses del sector, tot i que no ha concretat quines. En cas de confirmar-se aquestes pràctiques, la comissió ha avançat que procedirà a obrir un expedient sancionador. El comunicat també recorda que els acords entre competidors constitueixen una infracció "molt greu" de la legislació.