Les cues a les pastisseries per aconseguir una mona cada vegada són més abundants amb la celebració de la Pasqua a tocar. També creix l’exigència perquè les tradicionals figures de xocolata siguin respectuoses i compleixin certes premisses socials.

Un col·lectiu feminista de Sant Cugat del Vallès, l’Hora Bruixa, va impulsar una campanya en les seves xarxes socials amb l’objectiu de denunciar una mona de xocolata que la reconeguda pastisseria Sabat exhibia al seu aparador. Fins ahir.

Com ja és tradició, la pastisseria aposta per una gran figura de xocolata negra. Aquest any la figura representava una dona amb un davantal i un gorro de pastisser, amb dues mones, una a cada mà.

L’entitat ha criticat la figura per «propagar el racisme intrínsec» i ha denunciat que amb aquests gestos «es relaciona la xocolata amb les persones negres i no fa més que perpetuar una imatge plena de tòpics». L’Hora Bruixa assenyala en un fil de Twitter que «una dona despullada portant dues safates evoca directament l’esclavisme i contribueix a la seva estigmatització».

A conseqüència de les crítiques del col·lectiu, el propietari de la pastisseria, Jaume Sàbat, ha retirat avui mateix la figura i ha lamentat «l’enrenou i que algú s’hagi pogut sentir ofès», segons ha avançat el diari Tot Sant Cugat.