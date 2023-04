Jaume Peral ha estat destituït com a director de les emissores RAC1 i RAC 105 segons ha transcendit aquest dijous. El periodista va entrar a la ràdio del Grup Godó l'any 2018 com a subdirector, uns mesos després de deixar la direcció de TV3 en mans de Vicent Sanchis. Al cap d'un any va ascendir a la direcció de les emissores en substitució del fins aleshores director Ramon Rovira. Peral deixa RAC1 sent l'emissora líder de la ràdio catalana, com ja ho era quan hi va arribar. El nom de la persona que li prendrà el relleu en la direcció no ha transcendit per ara.