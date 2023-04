El Govern tira endavant les seves mesures contra la sequera malgrat les discrepàncies amb l'oposició. L'executiu de Pere Aragonès ha aprovat aquest dimarts la proposta que va posar sobre la taula als partits en la cimera especial per la sequera de divendres. Tot i que no es va arribar a un acord de consens -especialment per la negativa del PSC a una moratòria fins a l'1 de juliol del règim sancionador i de Junts a donar suport a un pacte sense els socialistes-, el Govern ha optat per posar en marxa les mesures plantejades, com per exemple que les piscines comunitàries, municipals o "assimilables" es puguin omplir o una línia de 50 milions d'euros addicionals d'ajuts als ajuntaments per fer obres que millorin l'abastament d'aigua.

Piscines

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu que finalment s'optarà per modificar el pla especial contra la sequera i s'autoritzarà a omplir les piscines "d'ús comunitari". Fins ara no es permetia omplir piscines.

Plaja ha explicat que de moment no està detallat quines piscines tindran aquest caràcter comunitari però ha assegurat que s'hi està treballant perquè, un cop s'aprovi el nou pla, hi quedi especificat. La portaveu ha argumentat aquest canvi per raons de salut pública i per tal que aquests equipaments puguin fer de refugi climàtic.

D'acord amb les mesures aprovades l'executiu també habilitarà una partida extraordinària dels pressupostos generals per fer front a la sequera i modificar el Pla Especial de Sequera.

A més durant el mes de maig, s'obrirà una nova convocatòria per cofinançar les despeses del món local en el transport de camions cisterna i obres d'emergència, i s'obrirà una nova convocatòria de subvencions per a la redacció de plans directors d'abastament municipal.

Sancions

Les sancions són el punt que més va encallar la cimera de l'aigua del divendres passat entre el Govern i els grups parlamentaris. Actualment el decret del Govern recull un règim sancionador per als ajuntaments que incompleixin les mesures, i tot i que a la cimera es va plantejar una moratòria fins a l'1 de juliol el PSC i Junts s'hi van oposar.

Plaja ha recordat que com que no es va arribar a modificar el decret perquè la cimera va acabar sense acords ara mateix el règim sancionador segueix vigent. Tot i això, ha subratllat que encara no s'ha sancionat cap ajuntament i ha afirmat que tot i que no hi ha cap moratòria activa "és possible que de moment no hi hagi sancions immediates".

En qualsevol cas la portaveu ha insistit que la voluntat del Govern és "acompanyar" tots els ajuntaments. En aquesta línia ha destacat que les sancions no seran per a municipis que fins ara hagin utilitzat més aigua de la permesa per desconeixement o que tinguin fuites, sinó que estarà destinada a municipis que "de manera conscient o egoista no responen com la majoria". "No hi ha cap afany recaptatori", ha afirmat.

La portaveu ha lamentat que per culpa del desacord a les sancions no es pogués rubricar un pacte amb els grups parlamentaris i ha assegurat que totes les forces van "veure bé i aplaudir" la resta de mesures que va plantejar el Govern i que ha aprovat quest dimarts.

Taula Nacional al juny i contactes amb els grups

El Govern s'ha compromès a convocar el juny del 2023 la Taula Nacional de l'Aigua, que pretén "vertebrar un Pacte Nacional per l'Aigua que tingui present la biodiversitat i el benestar de les persones en el context de canvi climàtic, així com els marcs de governança del cicle de l'aigua". Plaja ha argumentat que la cita no es preveu fins al juny per poder deixar passar les eleccions municipals, que seran el 28 de maig. La portaveu ha explicat que tot i que la taula és "molt important" no "urgeix" perquè està pensada per parlar del model i no tant de com gestionar l'emergència.

En relació a com fer front a la sequera, Plaja no veu necessari que hi hagi una nova cimera amb grups parlamentaris i ha garantit que el Govern hi seguirà tenint contactes, com ha recordat que es va fer els dies previs a la cimera. La portaveu també ha dit que hi ha una relació "permanent" amb el territori i la resta d'administracions.

Plaja ha aprofitat per demanar "corresponsabilitat" tant a grups, com institucions, com ciutadania davant la situació "extrema" i ha insistit que cal "màxim consens". Segons ha remarcat, el Govern ja ha donat "mostres explícites" de la voluntat de consens, especialment amb la cimera.