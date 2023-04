Renfe ha registrat 19,67 milions de viatgers entre gener i febrer, un 29% més que el mateix període de l'any passat. Segons xifres facilitades per l'operadora, a Catalunya en els dos primers mesos de l'any els trajectes amb Rodalies han crescut un 27,2%, fins a 17,9 milions. Quant als serveis de Mitja Distància, s'han disparat un 47% respecte del 2022, fins a superar els 1,5 milions de viatges. Per la seva banda, els trens Avant han arribat gairebé als 255.000 desplaçaments, un 71,6% més que els dos primers mesos de fa un any. L'augment de desplaçaments coincideix amb la implementació dels abonaments bonificats per a viatgers freqüents -els títols són gratuïts per Rodalies i Mitja Distància i tenen descompte del 50% a Avant-.