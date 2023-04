El Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), a Terrassa, ampliarà les seves instal·lacions en uns terrenys de 6.000 metres quadrats. La Generalitat ha encarregat un estudi per determinar què s'hi pot arribar a fer, amb la previsió de construir-hi platós d'entre 1.500 9 2.500 metres quadrats. Es tracta d'un projecte inclòs en el Catalunya Media City, amb epicentre e les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, i que ha de completar l'oferta de localitzacions d'interior existents al país per a rodatges nacionals i internacionals. Es preveu que l'estudi es desenvolupi aquest mateix any, per a poder començar a ser una realitat el 2024. El PAC acull cada any entre 30 i 60 rodatges, entre els quals pel·lícules, sèries, anuncis o vídeoclips.

El PAC es troba a l'entorn de l'antic hospital del Tòrax, que ha incorporat el fantasmagòric edifici i altres elements de l'entorn, com la capella, al conjunt del parc, convertint-los en escenaris de rodatges. Actualment l'espai disposa de quatre platós que estan a ple rendiment, motiu pel qual cal ampliar-lo.

Catalunya està fent una aposta pel Catalunya Media City, el projecte que preveu crear un hub audiovisual i del vídeojoc a l'entorn de les Tres Xemeneies, per atraure i retenir talent i riquesa, però també per remarcar la capacitat de producció d'aquests sectors clarament de futur a nivell internacional. En aquest projecte, el PAC hi juga un paper important, un espai participat en un 20% per la Generalitat i en un 80% per l'Ajuntament de Terrassa que és referent en la producció audiovisual.

"Hem encarregat al consell d'administració del PAC que estudiï les possibilitats que ofereix el terreny de 6.000 metres quadrats que hi ha encara disponible al recinte, i que podria donar cabuda a grans platós d'entre 1.500 i 2.500 metres quadrats", ha explicat en una visita al parc la consellera de Cultura, Natàlia Garriga. L'informe haurà de detallar, a més, el cost de crear els nous platós, i amb la previsió que estigui enllestit aquest mateix any els treballs per crear la nova infraestructura es podrien fer ja l'any vinent.

"Hem de veure el Catalunya Media City com una oportunitat, donat que ens aporta recursos que ens permetran que aquesta ampliació sigui una realitat", ha dit la consellera, tot destacant que es disposa de fons europeus Next Generation però que la Generalitat també aportaria part de la inversió necessària. De fet, el PAC ja fa mesos que treballa en aquest estudi conjuntament amb l'ICEC i el Clúster Audiovisual de Catalunya, que engloba un centenar d'empreses del sector del país.

Consolidar l'atracció de rodatges

L'objectiu de l'ampliació és atraure, concentrar i retenir el màxim percentatge de la producció audiovisual vinculada als projectes que s'interessen per rodar al país. Catalunya és pol d'atracció per rodar tot tipus de productes en exteriors, però hi ha una mancança pel que fa a platós de grans dimensions, i això fa que part d'aquesta producció es derivi a altres països.

Els platós de Terrassa han acollit rodatges de pel·lícules com 'Mientras duermes', de Jaume Balagueró, però també vídeoclips de Shakira, el Mundial de Globus de 'l'estreamer' Ibai Llanos i l'exfutbolista Gerard Piqué, o les darreres edicions del programa de TVE 'Operación Trinunfo', integrant acadèmia i plató. A més, el PAC s'ha convertit en camp base de produccions que es fan també en exteriors, com ara la sèrie de Netflix 'The Crown', que va gravar-se ara fa uns mesos a Barcelona i Viladecavalls (Vallès Occidental).

"El sector audiovisual es veu forçat a marxar a treballar fora, i demanen més espais de producció a Catalunya", detalla el regidor de Projectes Auivosiuals de Terrassa, Pep Forn. Aquesta ampliació permetrà incrementar la capacitat de producció del PAC, que l'any passat va acollir 52 rodatges entre pel·lícules, sèries, vídeoclips o anuncis, entre d'altres.

De mitjana, cada any és escenari d'entre 30 o 60 produccions, que se sumen a l'activitat de la Film Office per gestionar rodatges d'interior i exterior.