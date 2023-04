En els primers dos mesos del 2023 la inflació va impulsar la despesa dels turistes internacionals, que van gastar 1.737 milions d'euros a Catalunya, un 69,7% més que l'any passat. Amb tot, les dades encara estan lluny de les registrades abans de l'esclat de la pandèmia de coronavirus. En concret, els viatgers estrangers han tingut una despesa un 8% inferior a la del 2020 i un 11,2% més baixa que la del 2019.

No obstant això, la despesa mitjana total va arribar els registres prepandèmia. En els primers dos mesos del 2023 els turistes procedents d'altres països es van gastar una mitjana de 1.009 euros per estada, la mateixa que el 2019. Quant a la despesa mitjana per dia, es va situar en els 196 euros, 47 euros més que el 2022, i un més que el 2019.

En canvi, es va incrementar lleugerament la durada mitjana dels viatges en comparació amb abans de la pandèmia. Segons les dades de l'INE, els turistes estrangers van allotjar-se a Catalunya una mitjana de 5,76 dies, un temps superior als 5,44 dies registrats el 2019, però per sota dels 7 del 2022.

Pel que fa als principals països emissors, França es va mantenir com el primer mercat per a Catalunya, aportant el 22% del total de turistes al febrer. El segon mercat va ser el Regne Unit, que va representar un 8,1%.

En comparació amb la resta de l'Estat, Catalunya ha concentrat el segon creixement més alt de turistes en un any per darrere del de la Comunitat de Madrid (85%). En números absoluts també ha sigut el segon territori de l'Estat amb més visitants per darrere de Canàries, que va rebre 2,4 milions de turistes. En quan al país de procedència, el 22% dels visitants procedien de França i el 8,1% del Regne Unit.

L'Estat es queda un 1,2% per sota del 2019

Al conjunt de l'Estat, fins al febrer van arribar 8,5 milions de turistes, un 1,2% menys dels que ho van fer el 2019, que van ser 83,5 milions. Per país de procedència, el Regne Unit va encapçalar el rànquing, amb 784.000 viatgers; seguit de França, amb 636.500; Alemanya, amb 509.883; Itàlia, amb poc més de 240.000 i els Països Baixos, amb 173.000.

Pel que fa a la despesa total, els visitants estrangers es van gastar 10.544 milions d'euros, un 12,9% més respecte de fa quatre anys. La durada mitjana dels viatges va ser de 8,55 dies, superant els 7,61 dies del 2019; i la despesa mitjana també va superar en un 14,3% les dades de l'últim any abans de la pandèmia.

Per la seva banda, el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Héctor Gómez, ha assegurat que les dades confirmen l'arrencada d'any "excepcional pel turisme" i ha vaticinat que durant la Setmana Santa es batran "records d'ocupació i despesa".