Un total de 34 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes en 28 accidents mortals durant el primer trimestre del 2023, un 6,25% més de víctimes que en el mateix període de l'any passat (32), segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT). Respecte al 2019 –any de referència per al compliment dels objectius de reducció de sinistralitat del Pla de Seguretat Viària 2020-2023- s'han registrat 3 morts menys i 8 sinistres mortals menys (37 víctimes i 36 accidents). De fet, el març del 2023 ha sumat 14 víctimes mortals, ha estat marcat per dos accidents amb tres víctimes cadascun a la TV-3022 al Perelló (Baix Ebre) i a la C-53 a la Fuliola (Urgell) i ha trencat el descens de sinistralitat que hi va haver al febrer (6 morts).

159 ferits de gravetat, un -13,6% en comparació amb el 2019 Pel que fa als ferits de gravetat, se n'han registrat 159, 14 més que en els primers tres mesos del 2022 però 25 menys que en el primer trimestre del 2019 (184), un descens del -13,6%. Pel que fa als col·lectius vulnerables, de les 34 víctimes mortals, 4 són vianants i 8 són motoristes (6 dels quals només aquest març). Trànsit alerta que el nombre de motoristes morts ha pujat clarament respecte al 2022, ja que en el primer trimestre únicament es van haver de lamentar tres víctimes mortals. De les 34 víctimes mortals registrades aquest primer trimestre del 2023, 30 són homes i 4 dones. D’aquests 30 homes, 18 eren conductors, 8 passatgers i 4 eren vianants. En el cas de les 4 dones mortes, una era conductora i tres viatjaven de passatgeres. Les dades de sinistralitat d’aquests tres primers mesos també mostren un percentatge elevat d'homes entre els ferits de gravetat: dels 159 ferits greus en accident de trànsit, 118 són homes i 41 són dones. Baixa la sinistralitat a la demarcació de Girona i puja a Lleida Pel que fa als sinistres, dels 28 accidents mortals, 7 han estat col·lisions amb un sol vehicle i 21 amb més d'un vehicle implicat, 11 de les quals han estat xocs frontals. Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, el 53% de les víctimes mortals (18 de 34) s'han registrat en cap de setmana o vigília de festiu. En el primer trimestre d’enguany la sinistralitat mortal es caracteritza per la dispersió pel que fa a carreteres. Per vies convé destacar que aquests tres primers mesos a l'AP-7 hi ha hagut dues víctimes mortals i, en el mateix període de l'any passat, se n'havien registrat sis. Per demarcacions, a la xarxa viària de Barcelona hi ha hagut 13 víctimes mortals, 9 a Tarragona, 8 a Lleida i 4 a Girona. D'aquests tres primers mesos destaca positivament el descens de víctimes mortals a les carreteres gironines, atès que s'ha passat de 10 morts el 2022 a 4 enguany, i negativament l'increment de persones mortes a les carreteres de Lleida, que han passat de les 2 de l'any passat a les 8 d'enguany.