Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte al matí una excursionista amb hipotèrmia greu al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La dona afectada ha passat la nit al ras amb dues companyes a la zona del port de Ratera, a 2.550 metres d'altura, després de no poder arribar al refugi d'Amitges com tenien previst. Els Bombers han rebut l'avís de la incidència a les 11.06 hores i s'han desplaçat fins al lloc –a tocar del Pic de Saboredo i dins el terme municipal d'Espot (Pallars Sobirà)- per rescatar les tres excursionistes. La muntanyenca amb hipotèrmia greu ha estat evacuada en helicòpter pels GRAE fins a la base de Tírvia i, posteriorment, traslladada pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.