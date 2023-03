La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha afirmat aquest dijous que les inversions en el cicle de l'aigua permetran duplicar l'aigua regenerada en els pròxims cinc anys per reutilitzar prop del 20% de la que es consumeix.

A preguntes del PSC durant la sessió de control al Parlament, Jordà ha reafirmat l'aposta del seu departament per "regenerar, dessalar i ajudar els ajuntaments", i ha reivindicat les inversions previstes en dessalinitzadores i sanejament aquest any.

La diputada del PSC Sílvia Paneque ha retret al Govern que el decret llei que va aprovar arran de l'entrada en excepcionalitat de 224 municipis a Catalunya per la sequera inclogui sancions per als ajuntaments: "Menys sancions a municipis i més inversions en cicle de l'aigua".

En aquest sentit, Jordà ha defensat que el decret llei "no té cap vocació de perseguir ningú", i que inclou mesures dissuasòries per si hi ha excés de consum davant la situació de sequera, que comporta restriccions d'ús de l'aigua.

Jordà també ha detallat que, segons les previsions, la Taula de l'Aigua es constituirà després de Setmana Santa.

La CUP creu que són "mesures pegat"

La consellera ha defensat que el Govern executa les infraestructures hídriques per "tenir un país més preparat i resilient", a més de planificar, i ha reivindicat l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic adoptada pel Govern.

Després que la CUP ha acusat el Govern de culpabilitzar la ciutadania mentre avala condicions més favorables en el cànon de l'aigua per al sector turístic, Jordà ha afirmat que no culpabilitzen "absolutament ningú" i ha recordat que, davant l'escassetat de pluges, l'estalvi és prioritari.

Per la seva banda, el diputat cupaire Dani Cornellà ha lamentat que la Generalitat estigui adoptant "mesures pegat" contra la sequera en comptes de repensar el model hídric i de consum davant una problemàtica prioritària a la zona del Mediterrani.