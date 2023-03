La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, ha afirmat respecte a la declaració d'excepcionalitat del sistema Ter-Llobregat per sequera: "Possiblement és la nova normalitat, haurem d'aprendre a viure amb sequeres d'aquestes característiques", ha explicat.

En una entrevista aquest dimecres a 'Catalunya Ràdio' recollida per Europa Press, ha insistit que es tracta d'una sequera sense precedents perquè "fa 29 mesos que no plou com hauria de ploure".

La declaració d'excepcionalitat es troba en la tercera de cinc fases, afecta 224 municipis i les restriccions afecten en un 15% la indústria, en un 40% l'agricultura i prohibeix el reg particular, la neteja de carrers amb aigua potable o omplir piscines.

Preguntada per l'evolució de les restriccions en vista de la previsió d'una primavera seca, Jordà ha dit que una evolució negativa "implicaria més restriccions, restriccions més severes que sens dubte tindrien un impacte en el desenvolupament propi del territori i en el benestar de les persones".

Sancions pels incompliments

Jordà ha assegurat que "hi haurà sancions per als municipis que incompleixin les restriccions amb consums elevats o per als que no disposin de plans d'emergència".

La consellera ha detallat que dels 67 municipis que havien de tenir al dia els plans d'emergència per sequera "n'hi ha 14 que no els han presentat, 13 que són desfavorables" i ha explicat que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) treballa amb ells per actualitzar-los.

Ha concretat que les sancions es durien a terme si els municipis no presenten les dades de consum o els plans d'emergència, a banda de si tenen consums elevats d'aigua, assegura que "no és aquesta la vocació".