La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que volen participar activament en la subhasta de projectes de parcs eòlics marins del POEM, un cop s'hagi aprovat. "Veurem fins a quin punt podem però hi volem dir molt perquè això és a casa nostre", ha dit durant una visita a l'abocador de Solius (Baix Empordà) aquest dijous. La consellera s'ha mostrat escèptica sobre l'anunci de la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, que ha dit que el consell de ministres li donarà llum verda la setmana ve. "No posaré en dubte les paraules d'una ministra, però el POEM s'havia d'aprovar per Setmana Santa i aquí estem", ha recordat.