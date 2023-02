El temps estable marcarà aquest dilluns, 20 de febrer, en el qual s’espera un cel en general poc ennuvolat i temperatures primaverals, fins i tot per sobre dels 20ºC, segons el pronòstic de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

No obstant, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) prediu un gir del temps que canviarà radicalment el panorama de cara a aquesta setmana.

Previsió meteorològica:



➡ Dl: sol amb núvols baixos al litoral a la tarda. Ambient suau al migdia.



➡ Dt: més núvols i algunes febles precipitacions al final del dia a l'oest.



➡ Dc: probabilitat de ruixats amb davallada de la temperatura.



Més info: https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) 20 de febrero de 2023

Segons les previsions, la setmana començarà amb un ambient suau, tot i que les temperatures baixaran lleugerament i es formaran núvols baixos al litoral. Dimarts, torna el vent a la capital catalana, amb ratxes moderades en les hores centrals del dia. No obstant, el sol continuarà predominant durant gran part de la jornada.

El canvi es notarà a partir de dimecres, quan es donarà un canvi de tendència en les temperatures. Malgrat que són previsions i, per tant, no hi ha gens segur, tot sembla indicar que tornen les precipitacions i el fred a Barcelona i àrea metropolitana.

La precipitació afectarà el litoral i el prelitoral, tot i que encara no es poden especificar les quantitats ni la distribució geogràfica exacta. A més, la cota de neu podria baixar fins a uns 800 metres. En alguns punts podria quedar més baixa de cara a divendres.