L'amic de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha admès aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ell mateix presentava els "pressupostos comparsa" que acompanyaven els que finalment guanyaven les licitacions de contractes inferiors a 18.000 euros per desenvolupar el portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). A l'inici de la sessió del judici, Borràs ha negat haver comès cap delicte, mentre que Isaías H. sí que ho ha admès, i ha relatat com ell mateix presentava els falsos pressupostos i Borràs li deia com fer-ho. També ha explicat com presentava pressupostos i factures en nom del tercer acusat.

Tot just a l'inici de l'interrogatori de la fiscalia ja s'ha vist que Isaías H. admetia els fets pels quals l'acusa la fiscalia i implicava directament a Borràs en la trama de presumpta corrupció. L'informàtic ha explicat que va conèixer Borràs el 2008 o 2009 en un certamen literari en el qual ella era membre del jurat. Ja aleshores li va proposar treballar amb ella en un grup de recerca i un màster de literatura digital. El 2013, quan Borràs va ser nomenada directora de la ILC, ella ja li va proposar fer-se càrrec de la vessant digital de la institució.

Isaías H. ha explicat que els contractes no podien sobrepassar els 18.000 euros i que per fer-ho havien de dividir la feina en diverses adjudicacions. "S'havien d'aportar tres pressupostos per a cada contracte, i els elaboràvem de la següent manera: fèiem dos pressupostos que acompanyaven un pressuposto que sabíem que s'acceptaria, eren pressupostos comparsa".

Preguntat sobre qui feia aquests pressupostos, Isaías H. ha dit que era ell mateix qui els feia. Li han ensenyat diverses cadenes de correus electrònics entre tots dos, a través d'adreces particulars, no pas institucionals, missatges impugnats per la defensa de Borràs, però que el tribunal ha acceptat. En els correus, Isaías H. indica quin ha de ser el pressupost acceptat i demana a Borràs el nom i les dades d'altres empreses amb les quals presentar els pressupostos falsos. Fins i tot Borràs es va oferir per elaborar ella els pressupostos falsos, però l'informàtic va dir que ja ho faria ell mateix si li proporcionaven les dades de les altres companyies.

Relació amb el tercer acusat i drogues

Sobre la seva relació amb l'altre acusat Andreu P., ha explicat que es coneixen des d'adolescents i que va utilitzar el seu nom i el de la seva empresa sense el seu consentiment per presentar algun dels pressupostos 'comparsa'. En alguns casos els pressupostos d'aquest tercer acusat van ser els guanyadors, i aleshores Isaías H. li va indicar com presentar la factura i com cobrar la feina. També va indicar a aquest tercer acusat que en el pressupost no es fixés en el detall de preus i conceptes, ja que simplement eren per cobrar les factures. Finalment, preguntat sobre si els 'trapis' i 'marrons' en els que parlava amb una altra persona, Isaías H. ha admès que es referia a la manera de fer pressupostos, facturar i cobrar els contractes de serveis que feia per a la ILC.

L'advocada de Borràs, Isabel Elbal, ha volgut formular les preguntes que Isaías H. no li ha volgut respondre. No obstant, el president del tribunal, Jesús María Barrientos, li ha tallat les preguntes i li ha retirat la paraula en considerar que no eren pertinents perquè es referien a qüestions sobre les quals no s'acusa la seva clienta. Elbal ha preguntat a Isaías H. si havia contractat un pèrit informàtic juntament amb els altres dos acusats per defensar-se de les acusacions de la fiscalia, si havia pactat amb la fiscalia i si prenia drogues. La defensa de Borràs ha protestat, en considerar que les preguntes anaven encaminades a contrastar la credibilitat de l'acusat, tot i que Barrientos li ha recordat que els acusats tenen dret a mentir.

A preguntes de la seva defensa, Isaías H. ha assegurat que totes les feines que va cobrar de la ILC les havia fet, i que fins i tot alguna que va fer no la va cobrar, sobretot cap al 2017 i 2018, per la intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol. També ha admès que des de fa dècades és addicte a les drogues, de les quals s'ha tractat en diverses ocasions. El 2017 va augmentar el seu consum, cosa que el va desgastar físicament i el va afectar a la feina, fins al punt que una amiga el va ajudar a acabar alguns projectes. Abans d'aquell estiu va ingressar en un programa de desintoxicació amb metadona, però després de l'estiu seguia necessitant molts diners per comprar droga i va començar a comprar-ne i vendre'n a través de l'internet profund, i també va comprar diners falsos. Això el va portar a ser condemnat per tràfic de drogues i falsificació de moneda. "Vaig acceptar la meva responsabilitat, com ara", ha conclòs.

La defensa del tercer acusat no li ha formulat cap pregunta.

El tercer acusat també admet les acusacions

Aquest tercer acusat, Andreu P., ha respost breument les preguntes de la fiscal i la seva defensa. Però abans de començar l'interrogatori, i a pregunta de Barrientos, ha reconegut els fets relatats a l'escrit de fiscalia. Així, ha admès que sabia que Borràs havia adjudicat a Herrero l'elaboració i gestió del portal web de la ILC i que ho cobraria en diversos contractes menors adjudicats a diversos proveïdors per tal "d'infringir la normativa en matèria de contractació administrativa".

Preguntat per la fiscal, ha dit que quan Isaías H. li va encarregar els pressupostos, tots dos ja sabien que els hi serien "assignats" i per això ell posava els conceptes que li deia l'informàtic contractat per Borràs i la ILC. A més, ha relatat que les feines que es feien eren unes i els conceptes que es posaven a la factura eren "completament diferents, alguns reals i altres no". A la seva defensa ha afegit que els diners que va cobrar per les feines van servir per pagar els professionals que realment les havien fet, a banda de quedar-se una petita comissió per les feines de gestió.

L'advocada de Borràs també li ha preguntat el motiu pel canvi d'estratègia processal per pactar amb la fiscalia, cosa que Barrientos ha tornat a tallar d'arrel. L'advocada d'Isaías H. no li ha fet cap pregunta.

A l'inici de la sessió, el tribunal ha rebutjat totes les peticions prèvies de les defenses, com l'anul·lació de proves i del procediment sencer, cosa a la qual els advocats han protestat. El tribunal ha rebutjat, entre altres, que el possible pacte entre la defensa d'Isaías H. i la fiscalia vulneri el dret de defensa de Borràs, o que es vulneressin drets en el decomís de material informàtic personal d'Isaías H. Algunes decisions les prendrà el tribunal de forma ferma quan hagi acabat el judici.

El judici seguirà aquest dimarts amb la declaració de diversos testimonis.