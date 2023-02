Les restriccions temporals o permanents a la circulació de camions en determinats itineraris, principalment de vies interurbanes, per aquest 2023 entraran en vigor el pròxim dimarts 7 de febrer. Es tracta de les restriccions fixades pel Servei Català de Trànsit (SCT), que han estat consensuades amb el sector transportista i que no presenten modificacions rellevants respecte la resolució de l'any passat. En aquesta resolució, això sí, s'especifica que el Trànsit podrà dictar limitacions a la circulació de vehicles pesants destinades a millorar la fluïdesa i la seguretat viària, unes mesures que ja s’han aplicat a camions durant el 2022 com ara prohibir els avançaments o fixar un topall de velocitat de 80 km/h.

A banda, s'han adequat les restriccions generals als vehicles o conjunts de vehicles que superin els 7.500 kg de MMA o MMC per al calendari de 2023 amb el mateix nombre de dies amb restriccions.

Les restriccions de la resolució afecten vehicles tant per les característiques tècniques, per la càrrega o bé per la tipologia de trajecte que realitzen. Això inclou vehicles de transport de mercaderies en general, vehicles de transport de mercaderies perilloses, de transports especials o vehicles especials. Contempla restriccions per a determinades vies però també per causes meteorològiques, per obres o actuacions o també per a la celebració de proves esportives que afectin el trànsit ordinari.

Les restriccions s'estableixen tant de forma ordinària com en dies festius, en períodes de vacances i desplaçaments massius de vehicles o bé en d'altres circumstàncies que puguin afectar les condicions de la circulació per tal de garantir la mobilitat dels usuaris i la fluïdesa de la xarxa viària.