Catalunya encara una setmana marcada per l’ambient gèlid, les gelades generalitzades i la possibilitat que la neu arribi a cotes baixes dimarts.

No obstant, no serà una setmana de grans canvis al cel, on la previsió de precipitacions quedarà restringida al que ens ofereixi un dimarts que es presenta més inestable i que la resta de dies es vaticina serè.

Bon dia!

Encetem setmana de nou amb un ambient gèlid a gran part del territori.

El vent s'ha encalmat força i només queden alguns cops forts a les zones més típiques.

A banda, hi ha alguna nuvolada mar endins davant la Costa Daurada i alguns núvols al vessant nord del Pirineu. pic.twitter.com/S8FII0XwIN — Meteocat (@meteocat) 23 de enero de 2023

El fred no dona treva

Nits especialment gèlides, gelades generals a l’interior, que seran fortes a tota la serralada del Pirineu i entre moderades i fortes a la meitat nord, i que també arribaran al litoral.

En plena onada de fred, pocs canvis, meteorològicament parlant, es presenten per als pròxims dies quant a les temperatures, sempre bastant per sota de la temperatura mitjana que tocaria per aquestes dates, amb un lleuger repunt momentani dimecres que, tot i així, no evitarà que continuem en un llindar tèrmic de rigorós hivern i que, amb la reactivació de l’entrada del vent de component nord dijous, serà només una jornada de transició.

Davant aquesta situació, Protecció Civil manté activada l’alerta per onada de fred fins, com a mínim, dimarts, amb un nivell de risc de 5 sobre 6 possibles i amb especial incidència a les comarques de la Catalunya Central, les comarques de Ponent, el Pirineu i el Prepirineu i el prelitoral i litoral central.

Neu a cotes baixes dimarts

Els models meteorològics no s’acaben de posar d’acord en l’extensió territorial de les probables nevades que es presentaran dimarts, però sí que el descens de la cota podrà portar precipitacions febles de neu a punts de Catalunya on no és habitual ja que la cota baixaria fins als 400 metres. Des del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a aquesta possibilitat.

Segons el model GFS, la neu podria arribar a les comarques de la Catalunya Central, el prelitoral i el litoral.

En canvi, els models ECMWF i ICON són més mesurats i restringeixen aquestes precipitacions a la zona del Montseny i la serra del Montsant.

Vent, l’altre protagonista

Com els dies previs, el vent serà un dels factors a tenir en compte quant al desenvolupament meteorològic de la setmana. En l’inici de la setmana es preveu que pugui tornar a bufar amb ratxes fortes a l’extrem nord –Pirineu i Empordà– i sud –Terres de l’Ebre– de Catalunya. També tornaria a fer acte de presència a partir de dijous.

Fins quan durarà l’onada de fred?

S’entreveu un canvi de tendència a l’inici de la setmana següent, la que farà de frontissa entre el gener i el febrer, però com a màxim serà una pujada notable dels termòmetres durant un parell de dies per situar-se en una temperatura més conforme a la que tocaria per després tornar a caure de forma suau i deixar el mercuri en uns registres entre dos o tres graus per sota de la mitjana històrica.

De cara a dimarts existeix la possibilitat de precipitació feble i minsa a punts del litoral i prelitoral, amb una cota de neu que oscil·laria entre els 200 i els 400 metres. pic.twitter.com/sNatK9Gl19 — Meteocat (@meteocat) 22 de enero de 2023

Tot i així, com és habitual amb aquest tipus de models, són ja vaticinis que s’han de prendre amb certa reserva i un marge de fiabilitat que se n’anirà afinat a mesura que s’acosti la data.