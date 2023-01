Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte al migdia l'alerta del pla PROCICAT per onada de fred d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya. La pròxima nit i la de diumenge poden superar el llindar de fred a tot el territori català excepte al nord-est (Alt i Baix Empordà) i a l'extrem sud-oest (Montsià, Terra Alta i Baix Ebre), per l'afectació del vent en aquestes comarques. Les glaçades seran fortes al Pirineu i entre moderades i febles a la resta, i la distribució geogràfica serà extensa.

Protecció Civil ha informat de l'onada de fred als municipis demanant-los que traslladin al centre general de coordinació i presa de decisions en situacions d'emergència de Catalunya (CECAT) quins són els espais que tenen habilitats per a acollir les persones que ho necessitin. A més, els demana que activin els procediments i convenis que disposin per aquesta situació.

Per la seva banda, el cos de Mossos d'Esquadra vetllarà per detectar i gestionar en coordinació amb els municipis i el CECAT ajuda per als sense sostre en cas de necessitats excepcionals.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que aquesta passada nit i matinada s'ha superat el llindar de fred en molts punts del territori, amb una distribució territorial àmplia. Alguns dels municipis on s'ha superat el llindar de fred fixat per activar l'alerta han estat Artés (-8,8 graus), Vielha (-11,9 graus), la Vall d'en Bas (-9 graus) o Vic (-8 graus).

Davant aquesta onada de fred, Protecció Civil recomana "molta prudència en la mobilitat", sobretot en cas de trobar gel a la calçada. I també "extremar les precaucions amb els aparells de calefacció als habitatges", a més de garantir una ventilació correcta.