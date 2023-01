La Mesa Sindical de Sanitat ha anunciat en un comunicat que retira la vaga dels propers dimecres i dijous 25 i 26 de gener per un defecte de forma. La convocatòria, diferent a la de Metges de Catalunya, agrupava diferents perfils sanitaris i diferents sindicats, en concret USOC, Infermeres de Catalunya, CATAC-CTS-IAC, CGT Alt Camp i Conca de Barberà, COS, CSIF, FAPIC, SAE, FTC-IAC i PSI Lluitem. “Donat que les patronals estan decidides a impugnar aquesta vaga per un possible defecte de forma, i que mantenir-la podria posar en una situació d’inseguretat jurídica els treballadors, us anunciem que retirarem la convocatòria de vaga”, diu el comunicat, que assegura que “els faran enrere” i mantenen tot el calendari de mobilitzacions.

“Està clar que aquesta convocatòria està fent mal als al·ludits i per tant ens sentim més reforçats que mai”, conclou la Mesa.