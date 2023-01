Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (Ventcat), i ha demanat "extremar la prudència" aquest dimarts pels forts vents generalitzats al territori català.

En un comunicat, han explicat que aquest dilluns el vent "ha de ser menys intens del que estava previst", però han assegurat que dimarts el fenomen s'intensificarà a tot Catalunya, especialment a les comarques centrals i el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona.

"Bufarà vent molt fort, amb ratxes superiors a 70 quilòmetres per hora, sobretot al migdia, a comarques i poblacions on no és habitual aquesta situació, per la qual cosa cal extremar les precaucions", han afegit.

Protecció Civil ha instat a retirar tots els objectes "susceptibles de caure a la via pública" des de balcons, terrasses, terrats i altres elements elevats, a més d'assegurar els que no es poden retirar.

Quan el vent sigui intens, han recomanat evitar situar-se a punts que puguin causar risc, com zones amb arbres o murs que no siguin estables, i extremar les precaucions en les activitats a l'exterior.

Fort onatge

També s'ha activat aquest dilluns al migdia l'alerta del pla per fort onatge que afectarà dimarts tot el litoral català, excepte l'Alt Empordà.

Han detallat que les ones podran superar els quatre metres d'altura, per la qual cosa es recomana no acostar-se a les zones on trenquin i respectar els tancaments que facin els municipis a les zones de costa.

Baixada de temperatures

A partir de dimecres i fins al cap de setmana, es produirà un descens notable de les temperatures entre 5 i 8 graus per sota de la mitjana climàtica.

"Les temperatures seran baixes a tot Catalunya amb glaçades, sobretot de nit i matinada a l'interior de Catalunya, per la qual cosa caldrà extremar les precaucions en la conducció", han sostingut.