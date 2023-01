Catalunya diu adeu a una primera meitat d'hivern de temperatures suaus i, fins i tot, càlides en un mes de desembre on s'han batut diversos rècords històrics, per afrontar un canvi radical de temps amb l'entrada d'una massa d'aire fred àrtic que donarà lloc a un notable descens tèrmic, nevades al Pirineu i Prepirineu i una entrada de vent fort de component oest i nord.

Serà una segona fase estacional que fins al dimecres serà més concorde al que tocaria per a aquestes dates, però que a mitjan setmana s'intensificaria provocant un descens tèrmic pronunciat que portarà gelades en diferents punts del territori i nevades.

Tal com explica el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), els models meteorològics a mitjà termini indiquen que, de cara als pròxims dies, una extensa zona depressionària abraçarà a bona part d'Europa occidental, mentre que l'anticicló es desplaçarà cap a l'Atlàntic. Aquesta configuració permetrà l'entrada de vent del nord i oest i afavorirà l'arribada d'una glopada d'aire fred a tots els nivells.

Quan començarà la fred?

L'episodi de descens de les temperatures començarà aquest pròxim diumenge, amb un descens suau que s'estendrà durant el dilluns i serà més acusat el dimarts.

Quan serà més intens la fred?

A partir del dimecres. Durant la segona meitat de la setmana vinent la temperatura baixarà entre 5 i 10 graus respecte a l'actual, i hi haurà gelades fortes al Pirineu, entre febles i moderades a l'interior de Catalunya -Ponent de Lleida, nord de la província de Tarragona, Catalunya Central i Prelitoral- i no es descarten algunes de puntuals en el litoral.

Fins quan durarà?

Tenint present que els models meteorològics perden fiabilitat quan a més llarg termini fan les seves prediccions, la situació actual indica que, com a mínim, fins a final de mes es mantindrà l'ambient gèlid, però a final de la setmana vinent hi haurà un repunt dels termòmetres que els situaran en valors semblants als de la mitjana per a aquesta època de l'any.

Possibilitat de nevades?

A partir del dilluns es reactivarà les nevades al Pirineu oriental, i amb el pas de les hores es farà més continuada i també afectarà la resta del Pirineu i zones del Prepirineu i altres punts del quadrant nord-oest. La cota baixarà fins als 800 metres aproximadament, i puntualment podria caure fins als 600 o localment per sota a primera hora. Les comarques afectades serien Vall d'Aran, Pallars Jussà i Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, el nord del Solsonès, Cerdanya i nord del Berguedà.

El dimarts continuarà nevant a totes les cotes del Pirineu i podrien produir-se algunes precipitacions més locals en punts de la depressió central, del prelitoral i també en l'extrem sud de Catalunya amb una cota de neu que se situaria entre 600 i 800 metres.

De cara al dimecres la nevada del Pirineu anirà afluixant i restringint-se al vessant nord, al Pirineu i Prepirineu. A partir del dijous ja només quedarien nevades intermitents restringides al Pirineu. En tot l'episodi es podrien acumular entre 20 i 50 centímetres de neu en les cotes mitjanes i altes del Pirineu.

Pluja?

La tarda del diumenge s'esperen ruixats al quadrant nord-est de Catalunya que podrien també afectar el prelitoral i litoral central arribant a l'àrea metropolitana de Barcelona. Localment, aquests ruixats podrien anar acompanyats de calamarsa.

No es descarta tampoc que el dimecres es puguin reproduir alguns nous ruixats a la mateixa zona.

Vent?

Entre el dilluns i el dimarts es preveu un reforçament del vent de component oest i nord que donarà pas a ratxes que afectaran gran part del territori, encara que amb especial incidència a la meitat sud de Catalunya i les zones de muntanya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de perill per vent per a tots dos dies. Aquesta situació també podrà alterar l'estat de la mar a la costa.