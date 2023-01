El secretari general de Junts, Jordi Turull, demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que assumeixi la seva responsabilitat i s'impliqui en la negociació dels pressupostos. "Amb perdigonada, de manera laberíntica, jugant a tres bandes i a cuit i amagar, és impossible arribar a un acord", ha avisat en la seva intervenció des del Consell Nacional de Junts a Igualada. Turull ha alertat a l'executiu que no poden demanar una "adhesió" a Junts ni "un vot de sí perquè sí". I ha lamentat que el Govern hagi dividit els pressupostos en tres trossets per negociar cada part amb comuns, PSC i Junts. A més, els ha retret que demanin als grups que no posin sobre la taula mesures que poden ser incompatibles amb els altres partits negociadors.