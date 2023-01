La cimera hispano-francesa que se celebrarà el proper 19 de gener a Barcelona està unint de nou el conjunt de l'independentisme, que es mobilitzarà aquest mateix dia per reivindicar la vigència del procés.

Després que les principals entitats sobiranistes catalanes hagin anunciat una mobilització de protesta per respondre a la convocatòria de la cimera, avui dilluns han estat els partits independentistes els que s'han sumat a la iniciativa.

La mobilització unitària va ser acordada dissabte passat per l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, que lidera l'expresident català Carles Puigdemont, i en els últims dies s'han adherit a la convocatòria altres entitats, com l'Associació de Municipis per la Independència, a més de l'expresident Quim Torra.

Aquest cap de setmana, les tres entitats convocants van emetre un comunicat en el qual acusaven el govern de Pedro Sánchez de venir a Barcelona a "certificar la final del procés", cosa que consideren que representa "una provocació, una fantasia i una falsedat".

Diumenge passat, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va subratllar que la tensió que es va viure a Catalunya i Espanya el 2017 "ja avui és història" i el futur passa pel diàleg, l'entesa i el "ser capaços de mirar-nos als ulls i buscar el que ens uneix".

"El procés sobiranista ha acabat", va resoldre el ministre.

ERC se suma a la protesta contra la cimera

Després de mesos de desavinences públiques en el si de l'independentisme, que van portar ERC a desmarcar-se de la manifestació de l'ANC per la Diada de l'11 de setembre i que van culminar amb la ruptura de la coalició de govern entre Esquerra i Junts a l'octubre, LA cimera està generant una resposta unitària.

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha confirmat aquest dilluns que el seu partit participarà en les protestes, per deixar clar que el procés independentista "no ha acabat" i que "aquí no s'ha normalitzat res".

ERC no es manifestarà en contra del fet que la cimera hispano-francesa se celebri a Barcelona, sinó per "deixar clar que l'independentisme segueix viu i que seguirem defensant l'autodeterminació i l'amnistia", ha avisat Vilalta.

Sense concretar encara quin serà el nivell de participació i quins representants d'ERC acudiran a les mobilitzacions, Vilalta sí que ha confiat que siguin "el més transversals, obertes i inclusives" possible, en ser preguntada sobre si confia que en aquestes protestes no es repeteixin esbroncades o crítiques al govern i a ERC, com va ocórrer en la Diada o en el cinquè aniversari de l'1-O.

La tensió política que pot generar aquesta cimera coincideix precisament amb un moment delicat per a ERC, que està negociant amb el PSC -i també amb JxCat- per intentar recaptar el seu suport als pressupostos de la Generalitat per al 2023.

JxCat també s'uneix a la mobilització

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha anunciat que la seva formació també participarà en la protesta contra el cimera a Barcelona.

"Sánchez volia organitzar, juntament amb Macron, un funeral del procés i li ha sortit el tret per la culata amb aquesta convocatòria unitària. Aquesta trobada és un menyspreu cap a la majoria independentista que hi ha al Parlament", ha assegurat.

Rius ha ratllat de "ximple, irresponsable i ignorant" el ministre Bolaños: "No treballen per al retrobament, sinó per l'escarni, la humiliació i la repressió".

Per la seva banda, la portaveu del PSC, Elia Tortolero, ha mostrat el seu "respecte" cap a "qualsevol manifestació de qualsevol partit o moviment polític", tot i que espera que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, participi "en algun moment" en una cimera que, al seu entendre, representa "una notícia molt positiva".

En canvi, la diputada de Ciutadans al Parlament Anna Grau ha titllat de "populista" la mobilització independentista contra la cimera.