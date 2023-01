Un terratrèmol de magnitud 2,4 graus a l'escala de Richter ha sacsejat aquest matí a la Vall d'Aran, on ha estat percebut per la població, però no ha causat danys.

Segons ha informat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'epicentre del sisme, que ha ocorregut a les 08:38 hores d'avui, s'ha situat entre les localitats de Vielha, Canejan i Vilamós, a uns 5 quilòmetres de profunditat. Els sismòlegs han recordat que és habitual que al Pirineu s'originin sismes de poca magnitud, la majoria no percebuts per la població.