La plataforma SOS Costa Brava ha desplegat creus a la pineda d'en Gori de Palamós com a acte de denúncia pels pins que està previst tallar per aixecar-hi un tercer edifici amb 24 apartaments. La portaveu de Salvem la Pineda d'en Gori, Zeta Figa, ha dit que "és una vergonya que l'Ajuntament de Palamós permeti aquesta construcció, que destrueix la natura pel privilegi d'alguns". I ha afegit que "són segones residències innecessàries" i que s'hauria d'aposar per "habitatges de primera necessitat". L'acció s'ha fet coincidir amb el cinquè seminari 'Paisatges Salvats-Paisatges per Salvar', que la plataforma organitzava aquest dissabte en col·laboració amb el Departament de Geografia de la UdG i l'associació Naturalistes de Girona.