Una dona ha mort la matinada d'aquest diumenge a causa d'un incendi que s'ha declarat en una residència de Matadepera (Vallès Occidental). Els Bombers han estat alertats cap a les tres de la matinada d'un incendi en una habitació del centre, ubicat al passeig Àngel Guimerà de la localitat. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès un total de 14 persones pel foc, de les quals 10 residents per inhalació de fum: 8 lleus i 2 de poca gravetat, que han estat traslladats un al Consorci de Terrassa i l'altre a la Mútua de Terrassa. També s'ha atès una treballadora de la residència i un policia local per inhalació de fum, i un bomber per una contusió lleu. El foc ja està extingit.

L'avís del foc s'ha rebut a les 03.02 hores a la residència Sagrada Família, al número 57 del carrer d'Àngel Guimerà de Matadepera. El foc es concentrava en una habitació de la segona planta del centre d'ús assistencial, de planta baixa i dues plantes amb diverses habitacions. Els Bombers han localitzat el cos sense vida d'una dona i han confinat vuit residents, que han pogut ser evacuats després que finalitzessin les tasques de ventilació. A les 03.26 hores l'incendi s'ha donat per controlat i a les 05.04 hores s'ha finalitzat l'evacuació de totes les persones i residents. El SEM ha muntat una àrea sanitària per poder valorar totes les persones residents a mesura que eren evacuades. Fins al lloc s'hi han desplaçat 14 dotacions dels Bombers de la Generalitat, entre les quals efectius del GROS (Grup Operatiu de Suport) amb el sanitari del SEM. A les 06.18 hores ja donaven l'actuació per finalitzada. També s’hi han desplaçat 8 ambulàncies del SEM i l'helicòpter medicalitzat, efectius de la Policia Local i 3 patrulles dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de les diligències i de la investigació. Protecció Civil ha emès una prealerta del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), que ja s'ha donat per tancada.