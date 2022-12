Jean Baptiste Guenot, director de desenvolupament internacional de SNCF, ha explicat aquest dimarts que descarta per ara posar en marxa un tren nocturn que connecti Barcelona i París. "Els trens de nit són totalment diferents, no ens plantegem fer trens de nit, els trens de nit, ara com ara, no han trobat un equilibri financer", ha apuntat el directiu en declaracions des de la capital francesa la mateixa setmana en què s'ha posat en marxa la ruta Catalunya-França operada per SNCF en solitari. Més enllà de pensar en noves combinacions amb el sud de França, Guenot ha apuntat que el repte és ara centrar-se en la viabilitat de la línia d’alta velocitat Barcelona-París, amb dos trens diaris, després d'anys de pèrdues en la fórmula SNCF-Renfe.