La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i diversos ajuntaments de la demarcació ja estan ultimant el conveni que ha de facilitar la creació de la taula estratègica de l'aeroport de Girona. Aquesta serà una eina per impulsar la terminal i aconseguir més passatgers i un augment de connexions amb les noves companyies. Segons ha pogut saber l'ACN, aquesta taula comptarà amb un pressupost d'uns 3 milions d'euros que s'utilitzaran per promocionar l'aeroport i les comarques gironines i també per aconseguir que hi operin noves companyies. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha anunciat que la taula crearà "un model de governança territorial" i que anirà més enllà de les accions que es feien fins ara des de l'AGi.

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona van començar a incentivar els vols de les aerolínies que aterressin a l'aeroport de Girona fa anys. Els tribunals, però, van tombar aquest model perquè les considerava "ajudes d'estat" i per tant les administracions van abandonar aquest model. Ara, volen crear un instrument nou que ajudi a promocionar l'aeroport de Girona amb l'objectiu de recuperar rutes i també de sumar més companyies que decideixin aterrar a les pistes de Vilobí d'Onyar.

Per fer-ho, des de la Generalitat de Catalunya i la Diputació han ideat la creació d'una taula estratègica. En ella també hi convidaran ajuntaments de la demarcació que habitualment reben passatgers de l'aeroport o tenen potencial per rebre'n. La delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, ha destacat que aquesta taula vol crear "un model de governança territorial" de l'aeroport. Per això ha assegurat que la taula "va molt més enllà" de les ajudes a les companyies que s'oferien a través de l'entitat AGi per volar des de Girona.

Conveni en marxa

El conveni s'haurà d'aprovar en les properes setmanes i cada administració haurà de fer els passos corresponents. Quan totes elles hagin donat el vistiplau a la nova eina de promoció, es licitarà el paquet de campanyes de dinamització. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha avançat que hi aportaran 3 milions d'euros que serviran per executar aquestes campanyes de dinamització.

Noguer ha detallat que l'objectiu és replicar la taula estratègica que hi ha a Reus, on ja han aconseguit que Vueling comenci a operar amb un vol a París. El president de la Diputació de Girona assegura que quan la taula comenci a operar a Girona, el comportament serà "similar" a la de Reus i confia que aviat ja hi hagin noves rutes.

Companyies "de primera línia"

De fet, ha anunciat que l'aeroport de Girona podria atraure "companyies de primera línia", més enllà de les de baix cost. El motiu és que la terminal de Vilobí d'Onyar estarà connectada a la xarxa d'alta velocitat en els propers anys i això ofereix unes perspectives molt bones. El president creu que moltes companyies preferiran venir a Girona en comptes de Barcelona perquè "tardaran la meitat des que aterrin fins que es tornin a enlairar" del que ho fan al Prat.

Per això ha apostat per relegar l'aeroport de Barcelona a vols intercontinentals i que Girona absorbeixi els vols "de radi curt" en connexions amb Europa i no només de companyies barates. Si això succeeix, la demarcació tindria "l'oportunitat" de captar "més visitants i un altre tipus de viatgers, que també interessa". Aquests visitants que volessin amb aerolínies que no són de baix cost, implicaria més poder adquisitiu i, per tant, més despesa al territori.

Miquel Noguer creu que amb l'estació de l'AVE a l'aeroport serà fàcil superar els 5 milions de passatgers que havia arribat a tenir l'aeroport de Girona, una xifra que queda molt lluny dels 1,5 que podria arribar a tenir aquest 2022.