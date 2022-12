Més de 1.100 famílies han cobrat menys o no han cobrat res de la renda garantida de ciutadania l’últim mes per un error de l’Estat. Els afectats són ciutadans que, a més d’aquesta ajuda, també reben la prestació per tenir fills a càrrec.

El problema va sorgir quan el Govern espanyol va incloure per equivocació la prestació corresponent per tenir fills a càrrec a l’ingrés mínim vital, i per això la suma dels diners va incrementar de forma errònia. Dies després, com cada mes, el Govern central va calcular l’import de la renda garantida (un complement de l’ingrés mínim vital) que havia de pagar als afectats. Com que l’ajuda estatal estava inflada, va abonar menys diners del que els corresponia. Dies després, l’Estat va detectar l’error i també va retirar els pagaments que s’havien fet de més.

Com a conseqüència d’aquest fet, molt perceptors es van quedar amb el compte bancari al descobert i, en el cas dels catalans, van rebre menys diners de la renda garantida del que els correspondria. L’incident és especialment greu perquè els usuaris d’aquestes ajudes són famílies vulnerables amb fills a càrrec.

Segons les dades del Departament de Drets Socials, com a mínim hi hauria 1.007 persones afectades que han deixat de percebre 560 euros de mitjana aquest novembre. La Generalitat assegura que ha activat un equip de persones per revisar expedient a expedient a fi de resoldre la situació. La conselleria preveu pagar la diferència als perjudicats en la nòmina del desembre o, com molt tard, en la del gener.

Fonts de Drets Socials han lamentat l’episodi i han remarcat que té «poc sentit» que s’hagin de fer dos pagaments cada mes, un des de Madrid i un altre des de Catalunya. Per aquesta raó consideren que l’Estat hauria d’efectuar el traspàs total d’aquestes competències a la Generalitat, per tornar a pagar aquestes ajudes directament des de Catalunya.