Unes setanta persones han resultat ferides per l’encalç de dos trens a l’estació de Rodalies de Montcada i Reixac Manresa (Vallès Occidental), segons ha informat Renfe. L’accident s’ha produït a les 7.50 hores. El servei de les línies R4, R7 i R12 està interromput en els dos sentits. La companyia ha activat el protocol per aquest tipus d’incidents en col·laboració amb Protecció Civil i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que està atenent diverses persones contusionades. Els Bombers hi han enviat 7 dotacions per ajudar en l’evacuació dels trens. No hi ha cap persona atrapada als combois. Protecció Civil ha situat el pla Ferrocat en estat d’alerta.

ÚLTIMA HORA 8.30 h: Accident de tren de Rodalies a Montcada i Reixac.

👉🏻 Un tren de la línia R4, estacionat amb passatgers direcció Barcelona, ha estat embestit per un altre.

👉🏻 Hi ha un centenar de ferits de caràcter lleu.

🤔Aquest accident té un responsable: Gobierno de España. pic.twitter.com/O1h8gt9TTd — Sergi Maraña (@SergiMaranya) 7 de diciembre de 2022